Sing meinen Song mit SDP: Tränen und ein "traumatisches Erlebnis"

In der zweiten Folge der neuen "Sing meinen Song"-Staffel dreht sich alles um die selbsternannte "bekannteste unbekannte Band der Welt". Denn trotz millionenfacher Streams sind Vincent Stein und Dag-Alexis Kopplin als Duo "SDP" einem breiten Publikum bislang eher verborgen geblieben. Das dürfte sich nun ändern.

"Punk, Rap, Party-Mukke und laut – das ist SDP", kündigt Gastgeber Johannes Oerding gleich zu Beginn der Show an. Kennengelernt haben sich die beiden Musiker im Alter von zwölf Jahren. Bereits in ihrem Kinderzimmer in Berlin-Spandau haben sie gemeinsam Musik gemacht und ab 2008 ihre Musikvideos auf YouTube hochgeladen und damit auch anderen Menschen zugänglich gemacht. Seitdem "sind unsere Songes bekannter als wir", stellt Dag-Alexis Kopplin fest.

Clueso überrascht mit Freestyle-Einlage Den Anfang darf Clueso mit dem Pop-Song "Tanz aus der Reihe" machen. Der Sänger heizt die Stimmung damit direkt an und das nicht zuletzt wegen seiner Freestyle-Einlage in der zweiten Strophe. Der Sänger ist sogar so im Flow, dass er direkt noch eine dritte Freestyle-Strophe hinterher trällert und mit seinen Lehrern abrechnet: "Frag mich, ob mich alte Lehrer noch kennen / Die fragen sich, was macht Thomas da im TV? / Doch du hast damals nicht an mich geglaubt."

Auch Sängerin Lotte überzeugt mit ihrer Performance von dem Song "Ich will nur dass du weißt". "Ich habe eine Version gemacht die ein bisschen romantisch und ein bisschen sexy ist", erklärt sie. Und nach dem eher ruhigen Liebeslied bringt Sängerin Elif nochmal richtig Stimmung in die Runde mit dem Rock-Hit "Ne Leiche". "Ich habe noch nie einen Song gesungen, der so viel Text hat", keucht sie.

Kelvin Jones erinnert Song an seine Oma Kelvin Jones sucht sich das Lied "Kurz für immer bleiben" aus. Das Lied ist für ihn eine Erinnerung an seine Oma. "Ich komme aus Simbabwe und ich gehe nach unserem Dreh zu meiner Oma. In den letzten 15 Jahren habe ich meine Oma nur einmal gesehen. Sie ist sehr alt und es kann sein, dass es das letzte Mal ist, dass ich sie sehe. Deswegen habe ich auch diese Gedanken, kann ich hier für immer bleiben." "SDP"-Sänger Vincent Stein ist sichtlich ergriffen und kann die Gefühle gut nachempfinden. "Ich habe auch meine Oma in Österreich, da ist es genau das gleiche wie bei dir, ich kann nicht immer da sein und man weiß auch nie, wie oft man noch da sein kann."

Vincent Stein und Dag-Alexis Kopplin sind übrigens nicht nur als erfolgreiche Sänger unterwegs. Vincent arbeitet außerdem als Produzent und Dag-Alexis ist als Parcours-Lehrer tätig. "Parcours ist die Kunst des effizienten Fortbewegens", erklärt er. Seit 15 Jahren macht er den Sport bereits und hat mittlerweile die größte und erfolgreichste Parcours-Schule im deutschsprachigen Raum aufgebaut.

Floor Jansen bringt "SDP"-Sänger Dag-Alexis Kopplin zum Weinen "Das ist ein Song, der mir besonders am Herzen liegt. Der ist an alle Außenseiter gerichtet, alle die nicht so richtig dazugehören", sagt Dag-Alexis. Die Frontsängerin von "Nightwish", Floor Jansen, die den Song "Unikat" covert, hat selbst Mobbing erlebt und kann sich deswegen besonders gut mit dem Song identifizieren. Dag-Alexis ist sichtlich berührt und kämpft mit den Tränen. "Das war wahrscheinlich einer der bewegendsten Gesangs-Sachen, die ich je erlebt habe." Vincent ergänzt: "Unsere Version ist die ganz stümperhafte Karaoke-Version von der Demo deiner Version."