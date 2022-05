Club der guten Laune bei SAT.1: Neuanfang ohne Skandale

Derartige Entgleisungen sollen im "Club der guten Laune" nun der Vergangenheit angehören. Der jüngste Reality-Streich aus dem Hause SAT.1 mag zwar in vielerlei Hinsicht an "Promis unter Palmen" erinnern – doch statt Krawall ist nun Harmonie das Gebot der Stunde. Insgesamt elf prominente Teilnehmerinnen und Teilnehmer hat der Sender nach Thailand geladen, um dort zu "singen, tanzen, lachen" und "viel Sport" zu machen. Zudem gilt es, in verschiedenen Spielen sein Können zu beweisen – und im besten Fall mit 50.000 Euro in der Tasche abzureisen.