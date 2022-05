Die etwas anderen Cops: Kritik zum Film bei Kabel Eins

"Die etwas anderen Cops" ist vor allem eine große Will-Ferrell-Show – mit vorsichtig gesellschaftskritischen Untertönen. Kabel Eins zeigt die Komödie von 2010 als Wiederholung.

Geschickte oder germeine Täuschung? Der Trailer und das Kinoplakat zu "Die etwas anderen Cops" ließen 2010 eine actiongeladene Buddy-Komödie erwarten, in der die muskelbepackten Top-Cops (Samuel L. Jackson und Dwayne Johnson) im Kampf für Recht und Ordnung gegen die leicht trotteligen Bürohengste (Will Ferrell und Mark Wahlberg) antreten. Aber weit gefehlt: Dass die beiden Superpolizisten und scheinbaren Co-Protagonisten schon nach einer knappen Viertelstunde einen ungewöhnlichen (Helden-)Tod sterben, ist nicht die einzige überraschende Wendung dieser Komödie, die Kabel Eins nun noch einmal zeigt – an einem langen weiteren langen Action-Abend, der Dwayne "The Rock" Johnson gewidmet ist. Nach "Die etwas anderen Cops" ist (ab 22.30 Uhr) "Pain & Gain" (2013) im Programm, bevor noch einmal die bereits am Vorabend ausgestrahlte "Dwayne Johnson"-Story läuft.

"Die etwas anderen Cops" beginnt mit einer spektakuläre Hochgeschwindigkeits-Autoverfolgungsjagd. Sie lässt die beiden Top-Cops Highsmith (Samuel L. Jackson) und Danson (Dwayne Johnson) gleich zur Höchstform auflaufen. Auf ihrer vor Testosteron und lässigen Sprüchen nur so strotzenden Jagd nach kleinkriminellen Drogendealern hinterlassen die beiden eine teure Orgie der Verwüstung. Aber egal: Die New Yorker Öffentlichkeit feiert sie als aufrechte Hüter der Sicherheit, ja fast als Popstars.

Vom Heldenstatus können der Polizei-Buchhalter Allen Gamble (Will Ferrell) und Terry Hoitz (Mark Wahlberg), der nach einem unglücklichen Dienstunfall zur Schreibtischarbeit verdonnert wurde, hingegen nur träumen. Doch dann stößt Schreibtischtäter Gamble beim Wälzen von Papierbergen auf Unregelmäßigkeiten und einen möglichen Fall: Großinvestor David Ershon (Steve Coogan) plant scheinbar einen milliardenschweren Finanzbetrug.

Information statt Outtakes So weit, so erwartungsgemäß. Was sich nach dem überraschenden Tod von Highsmith und Danson entspinnt, ist weder ein klassisches Buddy-Movie noch ein richtiger Action-Kracher. Von der ziemlich verworrenen Handlung ganz zu schweigen. Nein, "Die etwas anderen Cops" lebt fast komplett von seinem Hauptdarsteller: Will Ferrell. Wer ihn mag, kommt hier voll auf seine Kosten: Absurd-witzige Szenen reihen sich aneinander, die Figur des Bürohengstes ist dabei natürlich hemmungslos überzeichnet. Dies zeigt sich vor allem in den Einstellungen mit seiner sexy Ehefrau Stella (Eva Mendes), die von seinem Kollegen Hoitz angeschmachtet wird, als gäbe es kein Morgen mehr. Aber Ferrell porträtiert den Buchhalter – wie fast alle seine bisherigen Rollen – mit solcher Liebe zum Detail, dass er nicht nur die Lacher, sondern auch die Sympathien des Publikums auf seiner Seite hat.

Eine letzte Überraschung hält "Die etwas anderen Cops" dann dennoch bereit – nach Ende des eigentlichen Films. Denn sicherlich klingt schon während des Films Kritik an den kriminellen Machenschaften von Wall-Street-Zockern durch. Wenn man so will, kann man sogar den Zweitjob des Polizei-Abteilungsleiters Captain Mauch (Michael Keaton) in einem Möbelhaus als Gesellschaftskritik verstehen. Nach dem Motto: Die windigen Banker verschieben und verdienen per Knopfdruck Millionen, der "ehrlich" arbeitende Polizist verschiebt Matratzen, um sein Auskommen zu sichern. Im Abspann jedoch wird die Botschaft klar: Anstelle der erwartbaren Outtakes und Versprecher erscheinen liebevoll animierte Grafiken, die die unglaublichen Dimensionen der Wirtschafts- und Finanzkrise und die Gier der Spekulanten deutlich machen sollen. Wenn man es nicht besser wüsste, könnte man meinen, hier den Vorspann eines neuen Michael-Moore-Films zu sehen.

