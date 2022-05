Grill den Henssler 2022: Steffen Henssler verzweifelt an "Scheiß-Gericht"

Mario Barth stellt ich in einer neuen Folge von "Grill den Henssler" (fast) alleine dem Duell mit dem Gastgeber. Dabei verzweifelt der Profikoch an einem Traditionsgericht - und glänzt am Ende ausgerechnet beim Dessert.

Einer der bekanntesten Komiker Deutschlands duelliert sich mit Koch-Profi Steffen Henssler. Bereits zum vierten Mal stellt sich Mario Barth der kulinarischen Herausforderung bei "Grill den Henssler". Dennoch ist es für ihn eine Premiere: Ganz allein kocht der Comedian unter der Anleitung von Koch-Coach Kristof Mulack alle drei Gänge. Beim "Duell der Alpha-Rüden", wie Moderatorin Laura Wontorra den Wettstreit nennt, kommt es nicht nur bei Komiker Mario Barth zu Komplikationen. Auch für Profi Steffen Henssler wird es zwischendurch ganz schön brenzlig.

Henssler verzweifelt an Markklößchen Die Vorspeise, Rindfleischsuppe mit Markklößchen und Eierstich, bringt sogar einen Profikoch wie Steffen Henssler zum Schwitzen. Besonders die Markklößchen sind eine echte Herausforderung. "Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal welche gemacht hab, das ist Jahrzehnte her", gibt Steffen Henssler zu. Dementsprechend gehen seine Probeklößchen auch ziemlich in die Hose. Als er diese in die Rinderbrühe gibt, erkennt Henssler leichte bis mittelgroße "Zersetzungserscheinungen". "Gleich ist der weg", stellt Henssler fest und auch sein zweiter Probekloß löst sich direkt auf. "Ihr kommt da mit einem Scheiß-Gericht von vor hundert Jahren, ey", schimpft Henssler. Mithilfe von Paniermehl und Sahne schafft er es am Ende doch noch, Klößchen in die Suppe zu zaubern. Bei Mario Barth sind nicht die Klößchen, sondern die geschmackslose Rinderbrühe ein Problem. "Die schmeckt ja nach gar nichts", stellt Barth beim Kosten fest. Kann etwas mehr Salz die Brühe noch retten?

Jury-Kritik fällt katastrophal aus Die Jury ist von der Vorspeise überhaupt nicht begeistert. "Unglaublich viel gewollt beim roten Teller und wenig richtig gemacht", sagt Christian Rach über Hensslers Rindfleischsuppe. "Beim blauen Teller ... ich weiß nicht, was der eine halbe Stunde lang gemacht hat", fragt sich der Kritiker bei Mario Barths Vorspeise. Auch Mirja Boes' Kritik fällt vernichtend aus: "Dem blauen Teller muss ich zugute halten, dass da sehr wenig drauf war, dann war es zum Glück schnell vorbei." Nur Reiner Calmunds Kritik fällt etwas milder aus. Am Ende steht es 18 zu 18. Mit der gewonnen Küchen-Competition kommen auf Barths Konto nochmal 3 Punkte obendrauf. Somit führt der Komiker mit 21 zu 18.

Henssler zickt Wontorra an Als Hauptspeise gibt es paniertes Kotelett mit Spitzkohl und Kartoffeln. Während der Zubereitung steht für die beiden Köche eine weitere Küchen-Competition an. Aus einer "Champagnerpyramide" mit Götterspeise-Shots müssen die Kontrahenten abwechselnd ein Gläschen nach dem anderen rausziehen. Bei wem die Pyramide fällt, der hat verloren. Mario Barth punktet hierbei mit seinem Feingefühl und kriegt nochmal 3 Punkte on top. Durch die Küchen-Competition wurde den Köchen einiges an Zeit geklaut und besonders für Henssler wird es nun brenzlig. "Mensch geh mir nicht auf den Sack!", faucht Henssler Moderatorin Laura Wontorra an, schafft es aber dennoch in letzter Sekunde, die Teller zu platzieren.

Die Kritik der Jury fällt für die Hauptspeise deutlich besser aus als noch beim ersten Gamg. Besonders Mirja Boes ist begeistert von dem "Trucker-Gericht". Henssler gewinnt und erntet 25 Punkte. 24 Punkte gibt es für Mario Barth. Mit einer gewonnen Küchen-Competition kommen auf Hensslers Punkte-Konto nochmal 3 Punkte obendrauf. Das bedeutet vor dem Dessert einen Punktestand von 48 zu 46 für Mario Barth.

Henssler: "Ich bin der Meister der Quarkbällchen" Den sonst so verhassten letzten Gang geht Profi Steffen Henssler diesmal erstaunlich gelassen an. Es gibt Quarkbällchen mit Himbeersoße. "Ich bin der Meister der Quarkbällchen", so Henssler triumphierend. Mario Barth scheint sich im Gegensatz dazu nicht so sicher zu sein. Sein Profi-Coach Kristof Mulack versucht, bei Henssler rüber zu spähen und sich die ein oder anderen Handgriff abzuschauen. "Da muss er schon sehr verzweifelt sein, wenn er beim Dessert bei mir abguckt", lacht Henssler. Die Quarkbällchen gelingen dem Profi dann in der Tat hervorragend.