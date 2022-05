"Go West Go East – Transit DDR": Auf Spurensuche auf der B5

"Go West Go East – Transit DDR"

Heute ist die B5 eine gewöhnliche Bundesstraße. Vor 40 Jahren hingegen war sie – unter dem Namen Fernverkehrsstraße 5, meist F5 genannt – für viele Menschen ein Weg in eine andere Welt, ein Fenster in die DDR und, nicht zuletzt, eine Fluchtroute. Die nördlichste von insgesamt vier Transitstrecken führte von der Bundesrepublik nach Westberlin und zurück. Das Besondere daran: Als Landstraße verlief die F5 durch Dörfer und Städte und gewährte Reisenden dadurch einen seltenen Blick auf das Leben im Osten.

Im Rahmen der ARD-Reihe "Geschichte im Ersten" erzählt nun der erste Film des Dreiteilers "Go West Go East" unter dem Titel "Transit DDR: Als die Grenze durchlässiger wurde" von Fluchtversuchen, verbotenen Treffen und buchstäblichen Grenzerfahrungen. Mithilfe von Archivmaterial "von hoher Authentizität", Interviews und nachgestellten Szenen wollen die Filmemacher Ulf Thomas und Torsten Wacker an eine ganz besondere Verbindung zwischen Ost und West erinnern. Zu Wort kommen Fluchthelfer, frühere Volkspolizisten, Stasimitarbeiter und zahlreiche weitere Zeitzeuginnen und -zeugen.