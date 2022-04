Dan Aykroyd und seine Frau trennen sich nach 39 Jahren

Ehe-Aus nach 39 Jahren Ehe: Dan Aykroyd und seine Ehefrau Donna Dixon haben sich getrennt. Zwischen ihnen bleibe eine "liebevolle Freundschaft" bestehen, teilten sie in einem Statement mit.

"Ghostbusters"-Star Dan Aykroyd (69) und seine Ehefrau Donna Dixon (64) haben sich getrennt. "Nach 39 Jahren als Paar sind wir nun auf getrennten Lebenswegen", teilten sie in einem gemeinsamen Statement mit, das dem "People"-Magazin vorliegt . Das Schauspielerpaar bleibe "rechtlich verheiratet", die beiden seien weiterhin "gemeinsame Eltern, Kollegen und Geschäftspartner", heißt es weiter. Dies sei "unsere Entscheidung für eine liebevolle Freundschaft".

Dan Aykroyd und Donna Dixon lernten sich 1983 am Set der Komödie "Dr. Detroit" kennen, noch im selben Jahr heirateten sie. Das Paar stand in mehreren Filmen gemeinsam vor der Kamera, etwa in "Unheimliche Schattenlichter" (1983), "Spione wie wir" (1985) und "Der Couch-Trip" (1988).