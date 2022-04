Sharon Osbourne sorgt sich um Ozzy: Er hat Corona

Kultrocker Ozzy Osbourne ist an Covid-19 erkrankt. Das berichtete seine Frau Sharon. Sie mache sich große Sorgen.

Der Kultrocker Ozzy Osbourne (73) hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Das hat seine Ehefrau, Sharon Osbourne (69), im Gespräch mit dem britischen Sender "TalkTV" mitgeteilt, für den sie ihre neue Show "The Talk" moderiert. "Mitten in der Nacht" sei bei ihrem Ehemann eine Covid-19-Erkrankung festgestellt worden. Sie habe mit ihm gesprochen und er fühle sich okay.