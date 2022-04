Erste Herztransplantation als TV-Drama: "Fünf Stunden"

1967 wurde in Südafrika die erste Herztransplantation durchgeführt. Die ARD verfilmt das historische Ereignis als "Event-Drama".

Im Groote-Schuur-Krankenhaus in Kapstadt gelang im Dezember 1967 die erste Herztransplantation weltweit. Unter dem Arbeitstitel "5 Stunden" hat die ARD nun in Zusammenarbeit mit dem ORF die revolutionäre Operation als "historisches Event-Drama" verfilmt. Wie das Erste bekannt gab, sind die Dreharbeiten mit Sonja Gerhardt ("Ku'damm") und Alexander Scheer ("Sløborn") in den Hauptrollen seit Mittwoch abgeschlossen.