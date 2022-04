Emergency Room: Was wurde eigentlich aus den Darstellern?

George Clooney wurde durch "Emergency Room" zum Superstar, auch seine Co-Stars wurden durch die Serie weltweit bekannt. Doch was wurde nach dem Ende von "ER" aus ihnen? Und was machen sie heute? Ein Überblick.

In einer Zeit, in der Serien noch als das Schmuddelkind von Hollywood galten, revolutionierte die Krankenhausserie "Emergency Room" das Genre. Schnelle Schnitte, innovative Kameraarbeit, medizinische Fachsprache und George Clooney, für den "ER" das Sprungbrett zur ganz großen Kariere war, machten die Serie zu einer der besten und beliebtesten der Neunziger Jahre. "Emergency Room" lief von 1994 bis 2009, auch wenn das Interesse in den späteren Staffeln abnahm. Einen Golden Globe und 23 Emmys gab es für die Krankenhausserie, die in einer Notaufnahme in einer Klinik in Chicago spielte. Wie die Darsteller heute aussehen, sehen Sie in dieser Bildergalerie.

Neben George Clooney, der später den Oscar gewann und außerdem zweimal zum "Sexiest Man Alive" ernannt wurde, waren Julianna Margulies, Anthony Edwards, Sherry Stringfield, Noah Wyle, Eriq La Salle, Gloria Reuben, Alex Kingston und Laura Innes die bekanntesten Darsteller der Serie. Doch was wurde nach dem Ende von "ER" aus ihnen? Und was machen sie heute? Ein Überblick.

Anthony Edwards (Dr. Mark Greene) Der amerikanische Schauspieler spielte acht Staffeln lang den leitenden Assiztenzart und späteren Oberarzt Dr. Mark Greene und damit in der Ensemble-Serie so etwas wie die Hauptrolle. In der achten Staffel starb er den Serientod. Er räumte auch den einzigen Golden Globe ab, den es für die Serie gab. Edwards war schon vor "Emergency Room" in bekannten Filmen wie "Top Gun" oder "Der Klient" zu sehen. Auch nach "ER" blieb er der Schauspielerei treu. Zuletzt war er 2022 in der Netflix-Serie "Inventing Anna" zu sehen. Von 1994 bis 2015 war er mit Jeanine Lobell verheiratet, aus der Ehe gingen vier Kinder hervor. 2021 heiratete er Schauspielerin Mare Winningham. 2017 machte er öffentlich, dass er als Kind von einem Produzenten sexuell missbraucht worden war.

George Clooney (Dr. Doug Ross) Vor seiner Rolle als smarter Kinderarzt hatte Clooney eher kleinere Rollen gespielt, z.B. eine Gastrolle in der Sitcom "Roseanne". Durch "ER" wurde er zum Weltstar, ergatterte noch während seines Engagements die Rolle als "Batman" und machte anschließend ganz, ganz große Hollywood-Karriere. Mehrfach wurde er für den Oscar nominiert, 2006 bekam er ihn als Bester Nebendarsteller ("Syriana"). Auch als Regisseur, Produzent und Drehbuchautor ist er erfolgreich. Seit 2014 ist er mit der Menschenrechtsanwältin Amal Clooney (geb. Alamuddin) verheiratet, im Juni 2017 kamen die gemeinsamen Zwilling auf die Welt.

Julianna Margulies (Carol Hathaway) Die Amerikanerin spielte Krankenschwester Carol Hathaway, die mit George Clooneys Rolle in einer On-off-Beziehung war. Sie gewann für ihre Darstellung einen Emmy. Nach dem Ausstieg aus "ER" spielte sie die Titelrolle in der Serie "The Good Wife" und wurde dafür mehrfach ausgezeichnet. Weitere Auftritte hatte sie u.a. in "Scrubs", "The Morning Show" und "Snakes on a Plane". Margulies ist auch als Drehbuchautorin tätig. 2015 war sie laut dem "Time"Magazin unter den 100 einflussreichsten Frauen der Welt. Margulies ist seit 2007 mit dem Anwalt Keith Lieberthal verheiratet, das Paar hat einen gemeinsamen Sohn. Zuvor war sie über zehn Jahre lang mit dem Schauspieler Ron Eldard liiert.

Noah Wyle (John Carter) Der damals jüngste Schauspieler im Cast schaffte mit "ER" seinen Durchbruch. Er spielte den Arzt im Praktikum und späteren Assistenzarzt (Dr.) John Carter. Bis zur elften Staffel blieb er der Serie treu. Am Ende soll er 400.000 US-Dollar pro Folge verdient haben, damals eine Rekordgage. Für die finale Staffel kehrte er noch einmal zurück. Wyle war nach "Emergency Room" in zahreichen weiteren Filmen und Serien zu sehen, an den ganz großen Erfolg mit "ER" konnte er aber nicht mehr anknüpfen. Zu seinen bekannteren Produktionen gehört die SciFi-Serie "Falling Skies". Zuletzt spielte er die Hauptrolle in "Leverage: Redemption". Von 2000 bis 2010 war er mit Make-up-Artist Tracy Warbin verheiratet, mit der er zwei Kinder hat. 2014 heiratete er Sara Wells, die gemeinsame Tochter wurde 2015 geboren.

Sherry Stringfield (Dr. Susan Lewis) Stringfield war die erste Hauptdarstellerin, die "Emergency Room" verließ. In der dritten Staffel stieg sie aus nannte den Wunsch nach einem normalen Leben als Grund. Die Produzenten sollen geschockt gewesen sein, zumal sich in der Serie grade eine Romanze zwischen Dr. Stringfield und Dr. Greene anbahnte. Weil sie vor dem Ende ihres Vertrages ausgestiegen war und eine entprechende Vereinbarung unterschrieb, durfte Stringfield eine zeitlang keine anderen Rollen annehmen. Stattdessen gab sie einen Drehbuchkurs an ihrem früheren College und führte dort bei mehreren Theaterstücken Regie. Danach war sie in mehreren Fernsehproduktionen zu sehen und kehrte später für vier Staffeln zu "ER" zurück. Ihre bislang letzte Rolle spielte sie 2017 in der Serie "Criminal Minds: Beyond Borders". Von 1998 bis 2006 war sie mit dem Journalisten Larry E. Joseph verheiratet und hat mit ihm zwei Kinder.

Eriq La Salle (Dr. Peter Benton) Der amerkanische Darsteller spielte den extrem ehrgeizigen Chirurgen Peter Benton. In der achten Staffel stieg er aus, für drei Folgen der finalen Staffel kam er nochmal zurück. Mittlerweile arbeitet er mehr als Regisseur als als Schauspieler. So führte er u.a. in einzelnen Episoden der Serien "Lucifer", "Law & Order: Organized Crime" oder "Once Upon A Time" Regie. Über sein Privatleben ist wenig bekannt. Er war mit seiner langjährigen Freundin Angela Johnson verlobt, doch die Beziehung scheiterte.

Gloria Reuben (Jeanie Boulet) Die Kanadierin spielte in der Serie eine mit HIV infizierte Arztassistentin, die eine Affäre mit Peter Benton beginnt. 2012 spielte sie eine kleinere Rolle in dem Film "Lincoln" von Steven Spielberg, der für zahlreiche Oscars nominiert war. Reuben ist bis heute als Schauspielerin aktiv, außerdem ist sie eine professionelle Sängerin. Sie setzt sich für zahlreiche soziale Projekte ein. Von 1999 bis 2003 war sie mit Produzent Wayne Isaak verheiratet.

Laura Innes (Dr. Kerry Weaver) Die Amerikanerin spielte die Chefärztin Laura Innes, die nicht immer ganz einfach im Umgang war. In der Rolle war Innes von 1995 bis 2007 und in der finalen Staffel zu sehen. Die Schauspielerin spielte danach noch in zahreichen Filmen und TV-Produktionen mit, die bekanntesten darunter sind "Deep Impact", "How to Get Away with Murder", und "The Event". Da sie für ihre Rolle in "Emergency Room" hinken musste, bekam Innes im echten Leben Probleme mit der Wirbelsäule. Daraufhin wurde Kerry Weavers Leiden in der Serie durch eine OP beendet. Ihr Verlobter David Bell wurde 1980 ermordet. 1988 heiratete sie David Brisbin, die beiden haben zwei Kinder und sind bis heute verheiratet.