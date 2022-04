Amber Heard hat Angst vor Fans von Johnny Depp

Kandidatin der RTLZWEI-Show

Rich Nana: Rap-Oma mischt "Kampf der Realitystars" auf

Ab dem 13. April gibt es wieder Ärger im Paradies. Die drittel Staffel "Kampf der Realitystars" geht in die dritte Runde. Mit Rich Nana will ein TikTok-Star die Promis in der TV-Sala aufmischen. Alle Infos zu dem 66-jährigen Rap-Star gibt es hier im Porträt.

MEHR