Bauer sucht Frau international 2022: Hofdame flieht ins Hotel

So hatte sich Kaffeebauer Félix in Peru den ersten Tag mit seinen Hofdamen sicherlich nicht vorgestellt: Nach einer verspäteten Anreise sind Simone (58) und Monika (48) endlich auf der Farm des 55-Jährigen angekommen. Doch schon nach ein paar Minuten kippt bei Monika die Stimmung: Félix hat gerade verkündet, dass es derzeit leider kein warmes Wasser gibt. "Keine richtige Dusche, das ist für mich eine Katastrophe", schlägt Monika die Hände über dem Kopf zusammen.

Am Abend teilt sie dem Bauern mit, dass sie "Zeit für sich" braucht und die Nacht in einem Hotel verbringen wird. Félix versteht die Welt nicht mehr und reagiert angesäuert: "Damit verschwendet sie Zeit, mich kennenzulernen." Die lachende Dritte ist Konkurrentin Simone. Die beurteilt das Verhalten von Monika auch äußerst kritisch: "Ich finde das unfair. Wer A sagt, muss auch B sagen."

"Ich bin seine Favoritin", ist sich die 29-Jährige danach sicher. Kaum kennengelernt, macht sie auch schon Besitzansprüche geltend: "Ich will die Anfangszeit ungern teilen", erklärt Maureen dem Noch-Single und hofft, dass er nur sie mit ins Elsass auf seinen Hof nehmen wird. Justin ist in der Zwickmühle: "Ich werde mal beten", erwägt der Christ. Das Ergebnis seiner Zwisprache mit Gott: Neben Maureen darf auch Österreicherin Steffi mit zur Hofwoche.

In Südafrika zeigt Rüdiger seinen zwei Hofdamen Martina und Christine seinen Spargel- und Maracujaanbau. Während der Bauer in Plauderstimmung ist, möchte Christine nach der langen Anreise am liebsten nur schlafen. "Rüdiger hat in einer Tour geredet! Ich glaube, er ist sehr aufgeregt", so die 51-Jährige. Dass sie seinen südafrikanischen Wein als Begrüßungsdrink verschmäht, kommt bei dem Bauern allerdings gar nicht gut an. Ist hier vielleicht schon eine Vorentscheidung gefallen? Oder kann Cristine mit ihrem Gastgeschenk aus Tirol punkten? Immerhin, ein zünftiger Zirbenschnaps.