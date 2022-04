TVOG-Sieger: Was wurde aus den Talenten und was machen sie heute?

Seit 2011 wird bei "The Voice of Germany" gesungen, gezittert und gewonnen. Starke Stimmen und große Talente hat die TV-Show in den vergangenen elf Staffeln hervorgebracht. Doch was ist aus den Siegern geworden? Für wen startete die Musikkarriere und wer verschwand wieder in der Versenkung? Wir werfen einen Blick auf die TVOG-Gewinner und schauen, was aus ihnen geworden ist.

1. Staffel: Ivy Quainoo Die erste strahlende Siegerin bei "The Voice of Germany" war Ivy Quainoo. Die damals 20-Jährige entschied sich für das Team "Boss Hoss" und veröffentlichte direkt nach der Show die Single "Do You Like What You See". Das folgende Album "Ivy" landete auf Platz fünf der deutschen Charts. Etliche TV-Auftritte und eine Tour folgten, sogar einen "Echo" in der Kategorie "Beste Künstlerin Rock/Pop-National" gewann die Sängerin 2012. Ivy Quainoo lief auf der Berliner Fashion Show und wurde für ein paar Werbekampagnen gebucht. Danach wurde es schnell ruhiger um das Talent. Nach einer kürzeren Tour 2017, konzentriert sich Ivy Quainoo nun mehr auf die Schauspielerei und übernahm u.a. in Hamburg eine Rolle in dem Theaterstück "Harry Potter und das verwunschene Kind". Auch in einigen TV-Produktionen war sie schon zu sehen, z.B. 2022 in der ARD-Komödie "Familienerbe". Zudem setzt sich die Berlinerin für gemeinnützige Projekte in Afrika ein.

2. Staffel: Nick Howard Nick Howard verdiente bereits vor seinem Erfolg bei TVOG sein Geld mit Musik. 2008 veröffentlichte der gebürtige Brite bereits ein eigenes Album und ging mit Bands wie "Sunrise Avenue" auf Tour. In der TV-Show gewann der heute 39-Jährige mit seinem Coach Rea Garvey. Seinen Song "Unbreakable" kletterte daraufhin auf Platz fünf der Single-Charts. Seitdem hat der Vollblut-Musiker 27 Singles rausgebracht und arbeitet als Songwriter. Als zweites Standbein gründete Nick Howard, der mit seiner Frau und seinen zwei Töchtern in New York lebt, eine Künstlervermittlung. Doch der Musik möchte der Sänger weiterhin treu bleiben und noch viele weitere Songs präsentieren, auch in Deutschland geht er immer wieder auf Tour. Im März 2022 durfte er vor einem NBA-Spiel der New York Knicks im Madison Square Garden die amerikanische Nationalhymne performen.

3. Staffel: Andreas Kümmert Und was wurde aus Andreas Kümmert? Das Talent legte einen fulminanten Karrierestart hin und ließ dann doch alles platzen. Nach seinem TVOG-Sieg landete sein selbstgeschriebener Song "Simple Man" direkt auf Platz eins der iTunes-Charts, das Album "Here I Am" schaffte es ebenfalls auf den ersten Platz der Charts. Doch dann sorgte Andreas Kümmert 2015 für einen großen Eklat. Der Sänger mit der Reibeisenstimme gewann den Vorentscheid zum Eurovision Songcontest. Noch in der Live-Show lehnte er den Sieg ab, gab diesen an die Zweitplatzierte weiter und erklärte nicht in der Lage zu sein, beim ESC anzutreten. Und was geschah danach? Auch wenn Andreas Kümmert die ganz große Bühne scheut, macht der 35-Jährige weiter mit Musik. 2020 erschien das bereits achte Studioalbum "Harlekin Dreams".

4. Staffel: Charley Ann Schmutzler Für Charley Ann Schmutzler gab es neben der Musik schon immer eine Leidenschaft für die Schauspielerei. Kein Wunder, denn die Sängerin ist die Tochter von Schauspielerin Claudia Schmutzler, bekannt aus der Serie "Schwester Stephanie". Nach ihrem Sieg bei TVOG ließ der musikalische Erfolg auf sich warten. Daraufhin konzentrierte sich Charley Ann Schmutzler wieder mehr auf ihr zweites Talent und übernahm einige Rollen in Serien wie in "SOKO Stuttgart" oder "In aller Freundschaft".

5. Staffel: Jamie-Lee Kriewitz Als buntes "Manga-Girl" stand Jamie-Lee Kriewitz 2015 auf der TVOG-Bühne, die zu dem Zeitpunkt noch nicht volljährig war. Ein Jahr später durfte die Popsängerin Deutschland beim Eurovision Songcontest vertreten, belegte allerdings nur den letzten Platz. Danach machte die junge Künstlerin erstmal Abitur. Weiterhin macht Jamie-Lee Kriewitz Musik und ist in der Welt des K-Pops zu Hause, auch wenn sie optisch nicht mehr ganz so bunt unterwegs ist. 2017 veröffentlichte die Musikerin die deutschsprachige Single "Auch Wenn Es Gelogen Ist", singt aber seit 2022 wieder Popsongs auf Englisch. Der aktuelle Song "ABCDEFU" ist ein Cover des Nummer-Eins-Hits des US-Stars Gayle. Privat scheint Jamie-Lee Kriewitz ihr Glück mit dem Musiker Fabian Riaz gefunden zu haben. Das Paar verlobte sich 2018 und lebt gemeinsam in Magdeburg.

6. Staffel: Tay Schmedtmann Der große Durchbruch nach dem Sieg bei TVOG hat sich für Tay Schmedtmann bisher nicht ergeben. Zunächst kletterte die erste Single "Lauf Baby Lauf" 2016 auf Platz 23 der deutschen Charts. Im Anschluss gründete der gelernte Bürokaufmann eine eigene Eventagentur. Drei Jahre mussten die Fans warten, bis Tay Schmedtmann 2019 die zweite Singe "Stillstand" veröffentlichte. Danach wurde es still um das Talent mit dem Soul in der Stimme.

7. Staffel: Natia Todua 2017 überzeugte Natia Todua mit ihrer markanten Stimme bei TVOG. Ein Jahr später trat die georgische Sängerin bei dem Vorentscheid für den Eurovision Songcontest an und landete auf dem letzten Platz. 2019 wurde Natia Todua dann selbst zum Jury-Mitglied einer TV-Sendung. Bei "Georgian Idol", dem Pendant zu der RTL-Castingshow "Deutschland sucht den Superstar", suchte die TVOG-Gewinnerin nach neuen Talenten. Doch die eigene Gesangskarriere hat die 26-Jährige weiterhin fest im Blick. Neue Musik soll demnächst folgen, verriet die Sängerin.

8. Staffel: Samuel Rösch Samuel Rösch gewann mit Coach Michael Patrick Kelly 2018 die Musik-Show. Seit dem hat der Sänger aus dem Erzgebirge einiges produziert. Insgesamt sieben Singles veröffentlichte Samuel Rösch nach seinem Erfolg bei TVOG, sein Debüt-Album kam 2021 auf den Markt. Zudem schrieb der gläubige Christ, gemeinsam mit Beate Hofmann, ein Buch mit dem Titel "Samuel Rösch - Ich glaub an dich, bene!". Hören kann man den Musiker nicht nur als Sänger. In seinem Podcast spricht Samuel Rösch regelmäßig mit einem Freund über viele Themen des Lebens.

9. Staffel: Claudia Emmanuela Santoso Claudia Emmanuela Santoso, aus dem Team der Popsängerin Alice Meton, haute mit ihrem Auftritt 2019 nicht nur die Jury-Mitglieder um. In den sozialen Medien bekam die Indonesierin große Aufmerksamkeit. Das YouTube-Video ihrer Blind Audition erreichte über 54 Millionen Klicks. Kein Wunder, denn das zarte Mädchen begeisterte mit einer beeindruckend starken Stimme. Seit dem beschäftigt sich Claudia Emmanuela Santoso mit Songwriting, plant eine Live-Tour und arbeitet an einem Album.

10. Staffel: Paula Dalla Corte Im Team mit den Popstars Samu Haber und Rea Garvey sang sich Paula Dalla Corte 2020 zum Sieg bei TVOG. Mit ihrem melancholischen Stil hob sich die Schweizerin von ihren Konkurrenten ab. Im Anschluss der TV-Show schloss die damals 19-Jährige zunächst die Schule ab. Ihr Song "Someone Better" hielt sich drei Wochen in den Charts. Doch danach hörte man nicht mehr viel von der Sängerin. Auf Instagram präsentierte Paula Dalla Corte zuletzt Fotos aus einer Gesangskabine. Es bleibt spannend, ob und wann die TVOG-Siegerin mit neuer Musik um die Ecke kommt.