Rote Rosen: Frühere GNTM-Kandidatin Lucy Hellenbrecht spielt mit

Neues Drama, neue Liebe: In der 20. Staffel von "Rote Rosen" wird auch Lucy Hellenbrecht mitspielen. Sie war einst Kandidatin bei "Germany's next Topmodel".

"Rote Rosen" bekommt ein neues Pärchen! Lucy Hellenbrecht und Lucas Bauer (27) sind Teil der kommenden 20. Staffel, wie Das Erste bekannt gegeben hat. Die ehemalige "Germany's next Topmodel"-Kandidatin – sie machte 2020 in der Show mit – und der Schauspieler werden als Nici und Finn in der Daily Novela mitspielen. Hellenbrecht wird voraussichtlich Ende Mai erstmals auftauchen, Bauer dann Ende Juni.