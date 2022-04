"Ostbahn-Kurti": Musiker Willi Resetarits tödlich verunglückt

Der österreichische Musiker und Menschenrechtsaktivist Willi Resetarits ist tot. Er verstarb einem "Krone"-Bericht zufolge am Sonntag in Wien im Alter von 73 Jahren an den Folgen eines nicht näher beschriebenen Unfalls. Dies habe die Familie des Stars, der auch als seine Kunstfigur "Ostbahn-Kurti" bekannt war, dem Blatt bestätigt. Resetarits war bekannt dafür, berühmte internationale Lieder in österreichischer Mundart neu zu interpretieren.