Bad Moms: Kritik zum Film heute bei VOX

Amy hat die Nase voll von ihrer Rolle als Mutter. Gemeinsam mit zwei Freundinnen startet sie die Rebellion. Unterhaltsame Komödie ohne große Überraschungen.

Bad Moms Komödie • 23.04.2022 • 20:15 Uhr

Amy Mitchell (Mila Kunis) hangelt sich von Elternabend zu Business-Meeting, ist liebevolle Mutter und erfolgreiche Karrierefrau – und das mit Anfang 30. Kein Wunder also, dass so manches dabei auf der Strecke bleibt. Bis sie eines Tages genug davon hat und hinschmeißt: Zusammen mit ihren Freundinnen Kiki (Kristen Bell) und Carla (Kathryn Hahn) gründet sie die "Bad Moms" und lässt ab sofort all ihre Pflichten sausen. Die Regisseure Jon Lucas und Scott Moore, die schon die Drehbücher zur "Hangover"-Trilogie verfassten, bringen mit "Bad Moms" (2016) eine unterhaltsame Komödie an den Start, die sich vom ewigen Hollywood-Happy-End mit Traumhochzeit abwendet. VOX wiederholt den etwas anderen Powerfrauen-Film nun zur besten Sendezeit.

Täglich versucht Amy den Spagat zwischen Familie und Beruf zu meistern – und scheitert immer ein bisschen. Da sind die zwei pubertären Kinder und der anstrengende Job in einer Kaffee-Company, in der sie Überstunde für Überstunde schiebt. Auch aus der Ehe mit Mike (David Walton) ist die Luft raus. Als Amy ihren Mann dann auch noch mit seiner Online-Affäre in flagranti erwischt, wirft sie ihn raus.

HALLO WOCHENENDE! Noch mehr TV- und Streaming-Tipps, Promi-Interviews und attraktive Gewinnspiele: Zum Start ins Wochenende schicken wir Ihnen jeden Freitag unseren Newsletter aus der Redaktion. Frau Herr Divers Mit Klick auf "Abonnieren" stimme ich den Datenschutzbestimmungen zu. Abonnieren

Bald hat die Nase voll davon, die perfekte Mutter zu sein. In der promiskuitiven Carla und in der überforderten Vierfach-Mama Kiki findet sie schnell zwei Unterstützerinnen. Gemeinsam beschließen sie: Von jetzt an wollen sie Bad Moms sein. Fortan müssen sich die Kinder ihr Frühstück selber machen, auf Elternabende wird gepfiffen, abends wird Party gemacht, anstatt die Kinder zu versorgen. Schlechte Mütter eben.

Von den "Hangover"-Machern hätte man erwartet, dass es noch ein bisschen mehr kracht. Große Eskapaden bleiben aus, so wirklich eskalieren können die drei Freundinnen nicht. Denn am Ende siegt doch das Prinzip Löwenmutter: Die Mamas kämpfen für ihre Kinder. Sonderlich innovativ präsentiert sich der Humor nicht, aber immerhin ist das Ganze unterhaltsam. Der zweite Teil von "Bad Moms" war Ende 2017 in den Kinos zu sehen, konnte aber nicht überzeugen.

Bad Moms – Sa. 23.04. – VOX: 20.15 Uhr