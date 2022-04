"Der Quiz-Champion – Promi-Special": Das sind die Kandidaten

Im Wechsel mit Steffen Hallaschka

Dieter Könnes moderiert "stern TV am Sonntag"

In Zukunft läuft "stern TV" zweimal in der Woche. Die Sendung am Mittwoch wird durch eine weitere Ausgabe am Sonntag erweitert. Dieter Könnes und Steffen Hallaschka moderieren das neue Format im Wechsel.

