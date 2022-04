stern TV am Sonntag: Dieter Könnes moderiert im Wechsel mit Steffen Hallaschka

In Zukunft läuft "stern TV" zweimal in der Woche. Die Sendung am Mittwoch wird durch eine weitere Ausgabe am Sonntag erweitert. Dieter Könnes und Steffen Hallaschka moderieren das neue Format im Wechsel.

"Für mich geht ein Traum in Erfüllung. 'stern TV' ist eine absolute Premiummarke im deutschen Fernsehen. Ich freue mich sehr auf die vielfältigen Themen, die uns alle bewegen, sowie emotionale und hintergründige Gespräche mit den betroffenen Menschen", sagte der langjährige WDR-Mann Könnes auf einer Pressekonferenz am Freitag. Sein Moderationskollege Hallaschka sagt: "Was für ein Geschenk, in vertrauter Atmosphäre noch einmal Neues zu wagen und mehr Raum für Talk zu haben! Ich freue mich bei 'stern TV am Sonntag' auf überraschende Meinungen und leidenschaftliche Debatten."