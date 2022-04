TVOG-Moderatorin: Melissa Khalaj wird Nachfolgerin von Lena Gercke

Lena Gercke legt bei "The Voice of Germany" in der kommenden Staffel eine Pause ein. Ihre Nachfolgerin ist bereits gefunden.

Melissa Khalaj wird an der Seite von Thore Schölermann moderieren. Das Duo moderiert bereits seit vier Staffeln gemeinsam das Spin-off "The Voice Kids". "Verrückt: Ich moderiere "The Voice of Germany"! Als #TVOG 2011 startete, träumte ich noch von der großen Bühne. Ich liebe diese Show und freue mich so sehr, neben 'The Voice Kids' jetzt auch bei den Erwachsenen durch die Sendung zu führen", sagt die neue Moderatorin.

Daniel Rosemann, Senderchef von ProSieben und SAT.1, kommentiert die Entscheidung wie folgt: "Melissa Khalaj ist schon lange ein fester Teil der 'The Voice'-Familie, moderiert mit Thore Schölermann seit vier Jahren erfolgreich 'The Voice Kids'. Da ist es ein logischer Schritt, dass die beiden in den nächsten Jahren auch gemeinsam 'The Voice of Germany' präsentieren."

Und was sagt Thore Schölermann dazu, dass Melissa Khalaj nun auch bei "The Voice of Germany" an seiner Seite ist? "Melissa und ich haben dieses Jahr an sage und schreibe 29 Abenden ein Date im TV. Wie bring' ich das meiner Frau bei? Spaß beiseite: Beim Moderieren verstehen Melissa und ich uns einfach blind. Never change a running system."

Lena Gercke hatte Ende März ihren vorübergehenden Ausstieg aus "TVOG" bekanntgegeben. "Schweren Herzens habe ich mich dazu entschieden, die Moderation in diesem Jahr auszusetzen. Wer mich kennt, der weiß, dass mir diese Entscheidung nicht leicht gefallen ist", schrieb sie auf Instagram.

Die neue TVOG-Staffel wird voraussichtlich im Herbst bei SAT.1 und ProSieben zu sehen sein. Aktuell läuft bei SAT.1 "The Voice Kids" (immer sonntags um 20.15 Uhr).