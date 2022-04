Netflix stürzt an der Börse ab – und liebäugelt mit Werbung

Sind die goldenen Zeiten von Netflix vorbei? Schon seit längerem kämpft der Streamingdienst nicht nur mit stagnierenden Abonnentenzahlen, sondern auch mit dem Aufschwung der Konkurrenz um Disney+ . Noch ernüchternder fällt nun die Bilanz nach dem ersten Quartal aus. Erstmals seit mehr als zehn Jahren hat Netflix Kunden verloren. Bis Ende März hätten 200.000 Abonnenten gekündigt, wie Netflix am Dienstag nach US-Börsenschluss bekannt machte. Am eigens gesetzten Ziel, einen Zuwachs von 2,5 Millionen Kunden zu verbuchen, ist der Streaminggigant damit krachend gescheitert. Derzeit besitzen 221,6 Millionen weltweit ein Abo.

Die Ursachen für den Abwärtstrend macht Netflix an mehreren Faktoren fest. Unter anderem sei in den letzten Jahren die Konkurrenz auf dem Streamingmarkt stark gewachsen, nicht zuletzt, weil auch "traditionelle Unterhaltungsunternehmen" dort Potenziale erkannt hätten. Außerdem vermutet das Unternehmen Einbußen aufgrund der steigenden Inflation, des schleppenden Wirtschaftswachstum und nicht zuletzt wegen des Kriegs in der Ukraine. Netflix hatte seine Dienste für russische Kunden nach dem Einmarsch Wladimir Putins in das Nachbarland gesperrt.