"Kühlschrank öffne dich!": Alexander Herrmann ersetzt Alex Kumptner

Nach nur zwei Folgen muss Alexander Kumptner (38) die neue Show "Kühlschrank öffne dich!" verlassen. Der TV-Koch hat sich mit dem Corona-Virus infiziert. Für den Wiener springt ab dem 21. April Alexander Herrmann (50) ein. An der Seite von Köchin und "The Taste"-Finalistin Hanna Reder (29) tritt Hermann bei Sat.1 im Duell mit zwei Kochprofis an.