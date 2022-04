Maik Meuser über Klimaschutz: "Wichtig ist es, einfach anzufangen"

Es fing mit einem guten Vorsatz an. Am Silvesterabend 2018 beschlossen RTL-Aktuell-Moderator Maik Meuser und seine Frau, Unternehmensberaterin Nicole Kallwies-Meuser, gemeinsam mit ihren drei Kindern so weit wie möglich auf Plastik zu verzichten. Die Kinder zogen mit, der Vorsatz hielt und wurde sogar noch ausgebaut. Umweltfreundliche Ernährung, Mobilität, Energie, nachhaltiges Banking, ein insektenfreundlicher Garten – und jetzt sogar noch ein Buch obendrauf. In "Klima schützen kinderleicht" schreibt das Paar über den Weg hin zu mehr Klimafreundlichkeit, Stolperfallen und wie es gelang, die Kinder mit einzubinden. Die Motivation: natürlich andere anzustacheln, es ihnen gleichzutun.

Beide sind sich nach mehr als drei Jahren einig: So schwer ist es gar nicht, klimafreundlicher zu handeln. Trotzdem steht am Anfang ganz klar die Umstellung. "Vieles ist Gewohnheitssache. Einen Einkaufsbeutel mitzunehmen, ist nicht aufwendig, sondern nur anders, man muss nur ein bisschen anders planen", sagt Maik Meuser. "Und man muss auch immer nett zu sich bleiben. Wenn man von zehn Malen einmal den Beutel vergisst, hat man neunmal eingespart." Klimaschutz sei schließlich auch in kleinen Schritten möglich: Wer dreimal am Tag Fleisch esse, könne vielleicht zweimal darauf verzichten. "Wobei mich dieses Wort 'verzichten: nervt. Verzicht klingt immer so, als ob das so wehtun würde, aber es geht eigentlich auch ganz gut ohne." Er habe es als Erleichterung empfunden, im Supermarkt nicht mehr die Qual der Wahl zu haben, sondern nur noch mitzunehmen, was nicht in Plastik verpackt und nötig ist.