"Die Ich-Vermesser": Wie es Sophia Thiel heute geht

Erst im Sommer 2020 habe sie dank einer Therapie wieder einen Draht zu sich selbst gefunden: Sie hörte damit auf, nur auf ihr Gewicht und ihren Körperfettanteil zu schauen. Auch von der Social-Media-Welt will Thiel sich nicht mehr so stark beeinflussen lassen. Stattdessen benutzt sie Plattformen wie Instagram nur dann, wenn sie wirklich möchte – und nutzt andere Hobbys zur Entspannung: "Eisbaden ist für mich wie Meditation, ich kann mal runterkommen und bin ganz bei mir."

Dazu gehört unter anderem, jeden Morgen um 6.30 Uhr aufzustehen, nur eine Mahlzeit am Tag zu essen und in einer Hyperbarkammer reinen Sauerstoff zu inhalieren. "Für mich wirkt das belebend und hat den Effekt eines doppelten Espressos", erzählt der Familienvater. Tag und Nacht trägt er einen elektronischen Ring, der seine Vitalwerte misst – seinen Puls, seine Herzfrequenz, seine Schlafphasen und seine Aktivität. Für Andreas Breitfeld ist all das längst Alltag, mittlerweile hat er seine Leidenschaft für das Biohacking sogar zum Beruf gemacht und ein Lab gegründet, in dem auch andere Fans der Selbstoptimierung seine zahlreichen Tools ausprobieren können. Für ihn ist klar: Der Verbesserung von Körper und Geist sind heute längst keine Grenzen mehr gesetzt.