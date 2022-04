"Joko und Klaas gegen ProSieben": Regeländerung sorgt für Unmut

Die fünfte Staffel von "Joko und Klaas gegen ProSieben" hat begonnen und somit auch wieder der Kampf um 15 Minuten Live-Sendezeit, in der Joko Winterscheidt (43) und Klaas Heufer-Umlauf (38) im Falle des Sieges gegen ihren Arbeitgeber tun und lassen können, was sie wollen. Doch gleich in der ersten Folge präsentierte der Sender eine kleine Veränderung, die bei den beiden Kandidaten gar nicht gut ankam.

Das vierte Spiel des Abends sorgte für reichlich Unmut bei Joko und Klaas. Bei "Das Grünwald Chainsaw Massacre" mussten die beiden Kandidaten Baumstämme fällen und exakt auf kleine Gewächshäuser fallen lassen. Doch Show-Moderator Steven Gätjen hatte für die Herausforderer noch eine Gemeinheit parat und machte auf die vor den Häuschen platzierten Gutscheine aufmerksam. "Sollte einer der gefällten Bäume einen der Gutscheine zerstören, ziehen wir euch von den 15 Minuten Live-Sendezeit, die ihr gewinnen könnt, eine Minute ab", erklärte Gätjen.

Joko und Klaas zeigten sich von der Zusatzschwierigkeit überrascht und gar nicht begeistert: "Was sind das denn für neue Regeln?", fragte Klaas sichtlich angefressen und ergänzte: "Das findet überhaupt nicht auf der Grundlage statt, mit der wir hier antreten." Trotz Gätjens Beschwichtigungsversuch, ließ sich der 38-Jährige nur schwer beruhigen: "Damit bin ich nicht einverstanden", schimpfte er weiter. Joko teilte die Meinung seines Kollegen: "Ich bin zu 100 Prozent bei Klaas."

Weitere Aufregung um die Gutscheine blieb aber aus. Joko und Klaas räumten Baum für Baum aus dem Weg und machten ein Gewächshäuschen nach dem anderen platt – ohne auch nur einen der Gutscheine berührt zu haben.

15 Minuten Sendezeit für Joko und Klaas Generell zeigte sich das Duo zum Start der neuen Staffel in Topform und war am Dienstagabend nur schwer zu schlagen. Von sechs Spielen gewannen die beiden gleich fünf. Nicht mal die Star-Köche und Studiogäste Nelson Müller und Frank Rosin konnten die beiden Moderatoren aus der Bahn bringen. Lediglich Autorin und Radiomoderatorin Sophie Passmann und Model Stefanie Giesinger gewannen ein Spiel gegen die Aushängeschilder von ProSieben. Matthias Schweighöfer, der in einem Außeneinsatz den verhinderten Klaas ersetzte, gewann an der Seite von Joko ebenfalls ein Spiel.