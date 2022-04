Julia Roberts hätte Lust auf mehr RomComs – doch es gibt ein Problem

Mit "Pretty Woman" wurde sie zum Superstar, danach galt Julia Roberts lange als die "Queen of RomCom". Doch in den vergangenen Jahren drehte sie nur noch selten Liebeskomödien. Warum eigentlich?

"Wenn ich etwas gelesen hätte, von dem ich gedacht hätte, dass es das Level von 'Notting Hill' oder das Niveau von 'Die Hochzeit meines besten Freundes' hat, würde ich es tun", so Roberts. Doch lange wurde sie von den Drehbüchern des Genres enttäuscht. "So etwas existierte nicht bis zu diesem Film, den ich gerade gemacht habe und den Ol Parker geschrieben und inszeniert hat. "

"Ticket to Paradise" heißt die neue Romantikkomödie, in der sie an der Seite von George Clooney (60) spielt. Die beiden Stars mimen ein geschiedenes Paar, das versucht seine Tochter davon abzuhalten, bei einem Trip auf Bali einen Fremden zu heiraten. Auch hier hatte Roberts allerdings Bedenken, wie sie verrät: "Selbst da dachte ich, naja, Katastrophe, denn das funktioniert nur, wenn es George Clooney ist." Glücklicherweise habe er genauso über sie gedacht, so Roberts weiter.