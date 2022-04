Inception: Kabel Eins wiederholt Nolans Meisterwerk

Qualitätskino aus Hollywood bei Kabel Eins: Star-Regisseur Christopher Nolan hebelt in "Inception" meisterlich die Gesetze der Physik aus.

Ein Anzeichen dafür, dass man sich in einem Traum befindet, sei, dass man sich nicht mehr daran erinnern kann, wie das Ganze eigentlich anfing. Sagt Cobb. Und Cobb muss es wissen, denn Träume sind sein Metier. Er und seine Mitstreiter konstruieren sie, um dem Unterbewusstsein ihrer Opfer wertvolle Geheimnisse zu entlocken. Ein Geschäftsmodell, das für die Kriminellen funktioniert – bis ein milliardenschwerer Unternehmer ihr System durchschaut und ihnen eine andere, schier unlösbare Aufgabe stellt: Statt eine Idee zu stehlen, sollen sie eine einpflanzen. "Inception" nennt sich das Verfahren, das Christopher Nolans Sci-Fi-Thriller mit Leonardo DiCaprio in der Hauptrolle seinen Titel gibt. Kabel Eins wiederholt das Meisterwerk nun zur besten Sendezeit.

Die Forderung des Geschäftsmannes Saito (Ken Watanabe) ist einfach und unmöglich zugleich: Der Erbe seines größten Konkurrenten soll den Drang verspüren, das Imperium seines Vaters aufzulösen. "Nicht durchführbar", befindet Traumexperte Arthur (Joseph Gordon-Levitt), doch dessen Kompagnon Cobb (DiCaprio) will den Versuch wagen – aus persönlichen Gründen: Mit einem Anruf würde der mächtige Auftraggeber den Haftbefehl aussetzen, der den Traumdieb seit Jahren daran hindert, zu seinen Kindern in die Vereinigten Staaten zurückzukehren. Also rekrutieren die beiden ein Team, um das Unterbewusstsein des Konzernerbens zu manipulieren.