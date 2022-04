Diane Kruger spricht mit ihrer Tochter Deutsch

Diane Kruger lebt mit ihrer Familie in den USA und war davor viele Jahre in Frankreich zu Hause. Mit ihrer kleinen Tochter spricht sie dennoch Deutsch.

Diane Kruger (45) und Norman Reedus (52) sind seit 2018 Eltern einer kleinen Tochter. Ihre deutschen Wurzeln gibt die in Niedersachsen aufgewachsene Schauspielerin an ihren Nachwuchs weiter. "Ich spreche Deutsch mit ihr, und sie versteht auch alles", erklärt die 45-Jährige im Interview mit der "Gala".

Diese Vorliebe kommt auch nicht von ungefähr: "Ich habe 25 Jahre in Frankreich gelebt, zurzeit wohnen wir in New York", erzählt die blonde Darstellerin weiter. Zwar verstehe sie unter Heimat die ganze Welt, "aber ich fühle mich schon sehr europäisch und natürlich weiterhin sehr deutsch".