Drei Sterneköche wollen Steffen Henssler grillen

Endlich ist es so weit: In der Vox-Kochshow "Grill den Henssler" treten am Sonntag (24. April) erstmals drei Sterneköche an. Das hat der Sender nun bekannt gegeben. Christian Lohse (54), Ralf Zacherl (51) und Ali Güngörmüş (45) versuchen gemeinsam Steffen Henssler (49) zu schlagen. Wie Henssler hat das Dreiergespann keine Ahnung, was gekocht wird.