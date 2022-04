Kampf der Realitystars 2022: Wer ist Enrico Elia?

Enrico Elia ist selbst für Reality-TV-Verhältnisse ziemlich unprominent. Als eine Art Wildcard-Kandidat darf er an der dritten Staffel teilnehmen. Doch wer ist der junge Mann aus Wolfsburg?

Enrico Elia ist ein Influencer. Oder wohl eher ein Mico-Influencer? In der VW-Stadt hat er es schon so manches Mal in die lokalen Zeitungen geschafft, außerhalb von Wolfsburg kennt man ihn bislang weniger. Das soll sich durch seine Auftritt bei "Kampf der Realitystars" nun ändern.

Enrico wer? Als der Reality-Praktikant am Promi-Strand in Thailand ankommt, gucken die anderen erstmal blöd. Als Enrico dann erzählt, wie er zu seiner Teilnahme gekommen ist, ist der ein oder andere pikiert. Der junge Influencer musste sich ja gar nicht richtig hocharbeiten. Skandalös! Doch Enrico bricht das Eis, indem er aus seinem Bewerbungsschreiben zitiert. "Mein Name ist Enrico Elia, ich bin 20 Jahre alt, komme aus Wolfsburg und bin euer neuer Reality-Star. Also ungefähr genauso wenig bekannt wie die ganzen anderen Teilnehmer." Da die Selbstwahrnehmung der anderen Kandidaten tatsächlich noch einigermaßen funktioniert, können sie darüber herzlich lachen.

Und wie ist dieser Enrico Elia so? Das soll er uns am besten selbst erzählen. "Ich bin lustig, mit mir kann man Spaß haben. Ich singe auch mal gerne, auch wenn ich nicht singen kann", verrät er. Aber auch: "Ich bin sehr chaotisch. Ich lasse immer alles rumliegen. Und ich kann auch nerven. Ich bin wie ich bin. Ich kann auch mal zickig werden, wenn ich nichts zu essen kriege."

Auf seinen großen Durchbruch hat sich der 20-Jährige nur bedingt vorbereitet. "Ich habe zum Beispiel früher zu meiner Mutter gesagt, wenn ich irgendwann eine Fernsehanfrage bekomme, dann mache ich eine Diät. Aber dann hatte ich die Fernsehzusage und habe trotzdem keine Diät und kein Sport gemacht", gibt er zu.

Leerling mit Doppel-E "Kampf der Realitystars" ist übrigens nicht Enrico Elias' erste Fernseherfahrung. 2019 war er in "Ohne Filter – So sieht mein Leben aus" zu sehen und 2021 war er Teil der VOX-Doku "Die Macht von Social Media". Ein ganzes Jahr lang ließ sich der Influencer, der sich bei Instagram vor allem dem Thema Männermode widmet, von den Filmemachern begleiten.

Alle Infos zur dritten Staffel In der Promi-Sala geht Enrico Elia bei Reality-Profis wie Elena Miras und Ronald Schill in die Lehre. Letzterer ist weniger angetan vom Neuzugang. "Leerling mit Doppel-E", so das harte Urteil von Richter Gnadenlos über den Nachwuchs-Star, der noch nicht mal Obama kennt. Elena zeigt sich da schon deutlich sanfter und führt den jungen Mann in die Geheimnisse des Trash-TV ein: Getränke werden von der Gage abgezogen. Steht im Kleingedruckten! Alles nur ein Spaß natürlich.

Enrico Elia hat sich für das RTLZWEI-Format viel vorgenommen. "Ich bringe alles mit, was ein Reality-Star haben muss und freue mich einfach sehr, dass ich dabei sein darf", sagt er. "Ich denke, ich kann es schaffen, zu gewinnen."

"Kampf der Realitystars" läuft immer mittwochs um 20.15 Uhr bei RTLZWEI. Bei Streaming-Anbieter RTL+ sind die Folgen immer schon ab dem Samstag vor der TV-Ausstrahlung zu sehen.