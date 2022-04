Zweite "Team Abdel"-Staffel mit Abdelkarim startet im April

Comedian Abdelkarim (40) startet noch im April in die zweite Staffel seiner WDR-Show "Team Abdel". Das hat der Sender am Donnerstag bekannt gegeben. Der Komiker beschäftigt sich wieder mit Unterstützung eines internationalen Teams satirisch mit aktuellen Themen. So ist in der ersten Folge Außenreporter Daniele Rizzo (38) auf der Suche nach Sensationsgeschichten aus dem deutschen Alltag.