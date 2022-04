"Goodbye Deutschland!": Sonderausgabe "Liebe bis ans Ende der Welt"

Wer wirklich verliebt ist, achtet oft nicht auf die Details. Auch nicht auf Flugstunden oder den umständlichen Bürokratie-Kram, wenn es um ein amouröses Auswanderprojekt geht. Von solchen erzählt die neue VOX-Sonderausgabe "Goodbye Deutschland! Liebe bis ans Ende der Welt". In dem Special der beliebten Dokusoap-Reihe werden zwei Paare vorgestellt, die unbedingt gemeinsam an einem Ort leben wollen. Die gewaltigen Kilometer- und Kulturraum-Distanzen dazwischen müssen zunächst aber überwunden werden.

Von Bedenkenträgern will sich allerdings auch Roman aus Aachen nicht bremsen lassen. Er ist unsterblich verknallt in seine Deliah aus Uganda. Nun steht eine große Hochzeit an – vor Ort in Afrika. Dafür reist auch Romans bunter Patchwork-Clan aus Deutschland an. "Goodbye Deutschland! Liebe bis ans Ende der Welt" erzählt gewohnt unterhaltsam von interkulturellen Begegnungen der romantischen Art!