The Voice Kids 2022: Ed Sheeran überrascht Talente - so liefen die Battles

Seit vergangener Woche sind die Battles bei "The Voice Kids" eröffnet. Viele Tränen kullerten auch am Freitagabend in der Sat.1-Show. Doch nicht nur bei Lena Meyer-Landrut wurden die Augen feucht. "Ihr habt mich umgehauen", schluchzte Smudo, überwältigt von Glorias und Michelles Auftritt. Für große Überraschung sorgte Ed Sheeran. Der Superstar wollte den Talenten höchstpersönlich die Daumen drücken.

Losgerockt wurde mit einem Girls-Battle aus dem Team der Fantas. Raschel, Vivien und Lucy traten mit dem Song "Just A Girl" von der Band "No Doubt" gegeneinander an. Die 13-jährige Lisa hätte eigentlich auch mit auf der Bühne stehen sollen, musste jedoch in Quarantäne zu Hause bleiben. So erging es auch Smudo, der für die Battles zugeschaltet wurde. "Das ging voll auf die 12", war der "The Voice Kids"-Coach vom Auftritt begeistert. In die begehrten "Sing Offs" schaffte es das "360-Grad-Unterhaltungspaket" Vivian.

Lena Meyer-Landrut wird von Kindheitserinnerungen überwältigt Bei dem jüngsten Dreier-Battle bei "The Voice Kids" wurden bei Lena Meyer-Landrut Kindheitserinnerungen wach. Für Lenas "Zuckerbande" wählte die Popsängerin das Kinderlied "Der Mond ist aufgegangen" aus, das ihre Oma früher für sie gesungen hat. Schon bei den Proben flossen bei der 30-Jährigen die Tränen. Mit dem Lied und einem gefühlvollen Auftritt hat sich die acht-jährige Paulina in die nächste Runde gesungen. Emotional wurde auch Smudo in dieser Woche. Der "The Voice Kids"-Coach war ganz hin und weg von der Stimmengewalt von Gloria und Michelle. Die beiden Talente lieferten sich ein Duell mit dem Song "Feeling Good" von Michael Bublé und brachten damit das Publikum zum Kochen. "Ihr habt mich umgehauen", schluchzte Smudo. Bei dem Battle hatte Michelle das Glück, weiterzukommen.

Als Luis, Lara und Charly ihren Battle-Song von ihrem Coach Lena bekamen, hätten die Reaktionen kaum unterschiedlicher sein können. Während die einen sich freuten, war Luis geschockt mit "Mamma Mia" einen englischsprachigen Titel singen zu müssen. "Ich lass dich doch nicht hängen", erlöste die Popsängerin den 10-Jährigen und baute für Charly deutsche Passagen in den Song ein. Damit fühlte sich das junge Talent deutlich wohler. Dennoch ging es für den Hape Kerkeling-Fan nicht mehr weiter, denn Lena Meyer-Landruts Entscheidung fiel auf Lara.

Ed Sheeran spricht den Kids von "The Voice" Mut zu Eine große Überraschung gab es für Helena, Marvin und Hannah aus dem Team von Wincent Weiss. Als die vier sich zu einem Videocall trafen, schaltete sich plötzlich Superstar Ed Sheeran dazu. "Wie fühlt ihr euch? Seid ihr nervös oder aufgeregt?", wollte der entspannte Popsänger von den Talenten aus seinem Wohnzimmer heraus wissen. Was für eine Frage, für die Kids war Ed Sheerans digitaler Besuch ein großes Highlight. Der Brite war selbst mit 16 Jahren in einer Castingshow, kam unter die letzten zehn und flog dann raus. Mit dieser Erfahrung wollte Ed Sheeran den Talenten Mut machen, nicht aufzugeben. Passend zum Überraschungsgast sangen die Kids aus Wincent Weiss' Team im Battle das Lied "Overpass Graffiti". Dabei hatte Marvin die Nase vorne und schaffte es in die "Sing Offs".