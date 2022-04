The Voice Kids 2022: Wie liefen die ersten Battles?

Am Freitagabend bekamen bei "The Voice Kids" die letzten Talente die Chance, an den Blind Auditions teilzunehmen. Danach ging es direkt in die ersten Battles der Sat.1-Show. Beim Auftritt rollten die Tränen im Überfluss. Sowohl das Publikum als auch die Coaches waren ganz hin und weg. "Tut mir leid, ich muss mich kurz beruhigen", erklärte die überwältigte Lena Meyer-Landrut.

Die letzten Blind Auditions der neunten Staffel von "The Voice Kids" hatten wieder einige Überraschungen zu bieten. "Spektakulär", fand Michi Beck den Auftritt des 12-jährigen Ben. Der Junge aus Kaiserslautern sang das Lied "Wonderwall" von Oasis in einer speziellen Jazz-Version. Bei der Stimme hätte man sich auch gut einen älteren Mann im schicken Anzug in einer Piano-Bar vorstellen können. "Du hast verstanden, was Jazz heißt", gab es anerkennende Worte von Alvaro Soler, der Ben für sein Team gewinnen konnte.

Hanna und Lisa brachten im Dirndl österreichischen Flair auf die Bühne. Die beiden Sängerinnen präsentierten den Austropop-Song "Leicht Kennt Ma's Hom". Alvaro Soler war sofort begeistert von der Harmonie und machte mit Hanna und Lisa sein Team komplett. Bereits letztes Jahr versuchte Alice ihr Glück bei "The Voice Kids". Doch damals kam die 15-Jährige nicht bis in die Shows. Dieses Jahr sah das anders aus und für die Thüringerin ging es mit Smudo und Michi Beck vom Team Fanta in die nächste Runde. Bei der letzten Kandidatin Ayleen spürte Wincent Weiss direkt "Adel-Vibes". Das schien bei der 15-Jährigen gut angekommen zu sein, die sich für Wincent als Coach entschied.

Wird der Stimmbruch zum Problem bei "The Voice Kids" für Paul? Die Proben für die Battles gestalteten sich für einige der jungen Musiker schwierig. Aufgrund von Corona-Infektionen mussten manche Talente beim Üben zugeschaltet werden. Auch Smudo und Alvaro Soler hatte es erwischt und die beiden mussten die Auftritte zugeschaltet am Bildschirm verfolgen. Stattdessen kam Michael Patrick Kelly als Gast vorbei und unterstützte die Kids.

Als Erstes lieferten sich gleich fünf Talente aus dem Team Fanta ein Rock-Battle mit dem Extrabreit-Klassiker "Hurra, hurra, die Schule brennt". "Ich fand uns alle super", erklärte die 10-jährige Maja und verzückte mit ihrer niedlichen Art das Publikum. Nadja überzeugte aber letztlich und sicherte sich einen Platz bei den "Sing Offs". Als "Lena's Lovely Lady's" traten Lara, Sarah und Jemima gegeneinander an. "Jemima, du singst wie ein Engel", so Lena Meyer-Landrut. Sie entschied sich für die 15-Jährige. Bei den Blind Auditions bezeichnete Michi Beck den 13-jährigen Paul bereits als den "neuen Ed Sheeran". Mittlerweile befand sich Paul allerdings im Stimmbruch und machte sich um seinen Auftritt Sorgen. Völlig zu Unrecht. Mit klarer Stimme ging es auch für das Talent weiter.

Lena Meyer-Landrut wird von Emotionen überwältigt Große Gefühle gab es bei dem Girls-Battle von Marlene, Carla und Khiara. Die Songauswahl bereitete besonders Carla Probleme, da die 15-Jährige sich mit deutschen Texten unwohl fühlt. Dennoch wagten sich die drei an Sarah Connors Hit "Wie schön du bist" heran und sorgten damit für einen besonders emotionalen Moment. "Ihr habt ihn so schön gesungen. Tut mir leid, ich muss mich kurz beruhigen. Ich bin richtig dolle berührt", erklärte Lena Meyer-Landrut, bei der bereits bei den ersten Tönen die Tränen rollten. Carlas Mut zu deutschen Texten wurde mit den "Sing Offs" belohnt.