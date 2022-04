Frank Elstner – Noch eine Frage! Show zum 80. Geburtstag

80 Jahre ist ein stolzes Alter. Und eine Wegmarke, für die man ordentlich gefeiert werden darf. Es gehört allerdings schon das auch bis weit über die Pensionsalter hinaus quicklebendige Gemüt von Frank Elstner dazu, die große Party nicht nur privat im Familien- und Freundeskreis, sondern unter dem Titel "Frank Elstner – Noch eine Frage!" im ARD-Programm abzuhalten. Elstner, der am 19. April das 80. Lebensjahr vollendet, kommt am Karfreitag im Ersten zu Ehren.

Was sie alle eint: Diese prominenten Persönlichkeiten kommen nicht nur, weil sie dem Jubilar auf die eine oder andere (meistens mehrfache) Weise eng verbunden sind, sie bringen jetzt auch etwas mit: in der Regel eine eigene Party-Idee, die dann im Sinne einer "Show in der Show" auf der Bühne umgesetzt wird. Man darf, wie seit jeher bei Frank Elstner, gespannt sein.

Außerdem geht es natürlich um die Wiedersehensfreude sowie um den Austausch von Erinnerungen: Wie kaum ein Zweiter in der deutschsprachigen Fernsehwelt – man denkt natürlich auch an Größen wie die bedauerlicherweise bereits verstorbenen Weggefährten Kurt Felix oder Rudi Carrell – steht Frank Elstner für Fernsehgeschichte und für den Mut, sich mit immer neuen Einfällen laufend neu zu erfinden.

So wird der Rückblick auf sein Lebenswerk geprägt unter anderem von "Spiel ohne Grenzen", "Die Montagsmaler", "Jeopardy", später aber auch von Mischformen wie "Die große Show der Naturwunder" und zuletzt von einer eigenen Streaming-Talkreihe – eine Revue der bundesrepublikanischen Mediengeschichte. Elstner war immer Fernsehmann. Und so feiert er auch im ARD-Programm. Das einzige, was den Profi in ihm ein wenig wurmen dürfte: Auf den Hauptsendeplatz um 20.15 Uhr am Karfreitag hat er es mit seiner TV-Party nicht geschafft.