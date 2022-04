3nach9: Steinmeier-Ehefrau Elke Büdenbender gibt Talkshow-Debüt

Die Ehefrau des Bundespräsidenten, Elke Büdenbender, spricht bei "3nach9" offen über ihre zurückliegende Erkrankung. Es ist ihr erster Auftritt in einer Talkshow überhaupt.

Es ist eine besondere Premiere, der die Zuschauerinnen und Zuschauern der Talkshow "3nach9" am Karfreitag beiwohnen können: Elke Büdenbender, die Ehefrau des Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier (SPD) wird erstmals in einer Talkshow zu Gast sein. Im Gespräch mit Gastgeber Giovanni di Lorenzo und an der Seite des mit ihr befreundeten Transplantationsmediziners und Philosophen Eckhard Nagel erklärt die 60-Jährige, was sie durch ihre Nierenerkrankung lernte. Ausgestrahlt wird die Sendung am 15. April, um 21.45 Uhr, im NDR und bei Radio Bremen Fernsehen. Die Sendung wurde aufgezeichnet.

"Mir ist das klar geworden, als ich zum ersten Mal sehr nah an die Grenze gekommen bin", erinnert sich Büdenbender in dem Gespräch: "Ich bin auf der einen Seite durchlässiger für Empfindungen geworden, aber ich bin auch härter geworden in dem, was ich möchte und was ich nicht möchte." Sie fährt fort: "Ich möchte mich nicht mehr Zwängen aussetzen müssen. Ich möchte nicht mehr das tun, was ich nicht will. Ich will wieder als Richterin arbeiten. Das ist mir wirklich ungeheuer wichtig."

20 Jahre lang habe sie mit großer Freude in dem Beruf gearbeitet, "auch wenn es zum Teil auch Verfahren sind, gerade Asylverfahren, die natürlich in erster Linie für die Klägerinnen und Kläger, aber auch für die Richterinnen und Richter herausfordernd sind. Das sind oftmals keine schönen Dinge. Aber trotzdem ist es etwas, was ich wirklich gerne mache, weil ich glaube: Ich kann es auch und ich glaube, ich werde in vielen Fällen den Menschen auch gerecht." Ihren ersten Arbeitstag hat Büdenbender, die seit 2010 mit einer Spenderniere ihres Mannes lebt, am 2. Mai.

Weitere Gäste der kommenden Ausgabe sind die Schlagerlegende Wencke Myhre, der Journalist und Naturfilmer Dirk Steffens, die Theologin Margot Käßmann und ihr Lebenspartner Andreas Helm, die Schauspielerin Anneke Kim Sarnau, die Alpinistin Caro North und die Unternehmensberaterin Natalya Nepomnyashcha. Neben Giovanni di Lorenzo moderiert Judith Rakers.