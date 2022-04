"Der Alte: Tod am Kliff" – Kritik zur Folge in Spielfilmlänge

"Der Alte" steht vor einem besonders verworrenen Fall, der sich ausnahmsweise dann auch über 90 Minuten erstreckt. Dabei bringt sich Richard Voss' Tochter in große Gefahr.

Der Alte: Tod am Kliff Kriminalfilm • 15.04.2022 • 20:15 Uhr

Es sind üblicherweise Verbrechen in den wohlsituierten, manchmal aber auch in den weniger schmucken Vierteln der weiß-blauen Landeshauptstadt München, die den liebenswerten Ermittler Hauptkommissar Richard Voss (Jan-Gregor Kremp) beschäftigen. Ganz anders der neue Fall: Für "Der Alte: Tod am Kliff" verlagert sich die Handlung der ZDF-Krimireihe ausnahmsweise einmal ganz in den Norden.

Die durchaus knifflige Ermittlungsarbeit an der Ostseeküste verlangt diesmal mehr Zeit als üblich. Regisseur Herwig Fischer inszenierte diese 90 Minuten lange Episode der erfolgreichen Reihe. Es geht um dubiose Geldgeschäfte, Abgründe der Energiewirtschaft, leidenschaftliches Umwelt-Engagement, aber um auch Familiengeheimnisse.

Eigentlich hatte sich der Lebemann Voss ja im Norden auch auf einen maritimen Kurz-Urlaubsabstecher mit der Medizin-Kollegin Franziska Sommerfeld (Christina Rainer) eingestellt. Doch dann taucht überraschend auch ein Familienmitglied in der nordöstlichen Abgeschiedenheit auf: Tochter Paula (Antonia Breidenbach) mischt sich nicht nur ungefragt in die Kriminalerarbeit ein. Sie gerät auch selbst in eine Situation auf Leben und Tod.

Was weiß die Freundin? Der eigentliche Fall, den Richard Voss entwirren muss, dreht sich um einen Umweltaktivisten, der am Fuß eines Windrads tot aufgefunden wird. Wie sich herausstellt, stürzte er wohl bei einer Protestaktion gegen den Bau eines neuen Windparks vor der Küste in den Tod. Bizarr allerdings. Er kam offenbar in dem Moment ums Leben, als er ein Aktivisten-Plakat nicht auf-, sondern vielmehr abhängen sollte. Wurde er zum "Verräter" in den eigenen Reihen abgestempelt? Und ist sein Tod eine Strafe für eine persönliche Kehrtwende?

Alina Friedrich (Runa Schymanski), die Freundin des Toten, weiß offenbar mehr, als sie dem Münchner "Alten" zunächst sagen möchte. Was Voss stutzig macht: Der Umweltschützer und seine Freundin Alina hatten zuletzt gestritten. Warum? Je intensiver sich der Münchner und sein Team vor Ort umhören, desto mehr Abgründe eröffnen sich ihnen. Und dann kommt es sogar zu einem Anschlag.

Nach der Spielfilm-langen Folge geht es mit der Freitagsserie wie gewohnt jeweils um 20.15 Uhr in üblicher 60-Minuten-Länge weiter. Die letzte Episode der laufenden Staffel wird am Freitag, 6. Mai, ausgestrahlt.

Der neue "Alte" Thomas Heinze in einer Gastrolle In allen weiteren Folgen spielt Kremp die Hauptrolle des "Alten". Künftige neue Episoden werden allerdings mit seinem Nachfolger produziert: Wie unlängst bekannt wurde, löst der Schauspieler Thomas Heinze ihn ab. Jan-Gregor Kremp war rund zehn Jahre lang Hauptkommissar-Darsteller in ZDF-Diensten.

Kurios dabei: Heinze spielt auch schon im Karfreitagspielfilm "Der Alte – Tod am Kliff" mit – allerdings in einer Nebenrolle als Vater von Alina. Treue Fans der Reihe werden diesen Umstand dann bis zum Wechsel des Hauptdarstellers allerdings sicher gedanklich "verziehen" haben.

"In seiner Rolle hat Jan-Gregor Kremp unvergessliche, tiefgründige, spannende, humorvolle und warmherzige Momente geschaffen und trägt seit 2012 wesentlich zum Erfolg der Reihe bei. Wir freuen uns auf weitere neue Folgen mit ihm, die bis Frühjahr 2023 erstausgestrahlt werden", sagte kürzlich Frank Zervos, Leiter der ZDF-Hauptredaktion Fernsehfilm/Serie I.

Der Alte: Tod am Kliff – Fr. 15.04. – ZDF: 20.15 Uhr