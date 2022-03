Der Alte: Jan-Gregor Kremp hört auf – das ist sein Nachfolger

Zehn Jahre lang spielte Jan-Gregor Kremp in "Der Alte" den Hauptkommissar Richard Voss. Nun steigt der Schauspieler auf eigenen Wunsch aus der ZDF-Serie aus. Wer sein Nachfolger wird, teilte das ZDF am Dienstag ebenfalls mit.

"Nach zehn Jahren 'Der Alte' ist die Zeit gekommen, auch mal an eine Veränderung zu denken – zumal die Sechzig in greifbare Nähe rückt", sagt Jan-Gregor Kremp zu seiner Entscheidung, seine Rolle bei "Der Alte" aufzugeben. Den ersten Einsatz als Hauptkommissar Richard Voss hatte Kremp damals in der Folge "Königskinder" und war fortan im Krimiklassiker des ZDF zu sehen.