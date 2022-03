Anna Netrebko: Bayerische Staatsoper annulliert Engagement

Die russische Opernsängerin Anna Netrebko wird vorerst nicht mehr an der Bayerischen Staatsoper auftreten. Ein bestehendes Engagement werde annulliert, wie am Dienstag bekannt gegeben wurde.

Wie steht Netrebko zu Putin?

In der Vergangenheit stand Netrebko mehrfach aufgrund ihrer Nähe zum russischen Präsidenten Wladimir Putin (69) in der Kritik. In einem Statement auf Instagram hatte sie unter anderem geschrieben: "Ich möchte, dass dieser Krieg aufhört und Menschen in Frieden leben können." Sie habe auch viele Freunde in der Ukraine und "der Schmerz und das Leid [...] brechen mir das Herz."