Wegen Putin: Münchens Bürgermeister entlässt Chefdirigent Valery Gergiev

Reiter erklärt, dass er erwartet habe, Gergiev überdenke und revidiere seine "sehr positive Einschätzung des russischen Machthabers". Dies habe der 68-Jährige nicht getan. In der momentanen Lage wäre laut Reiter "aber ein klares Signal für das Orchester, sein Publikum, die Öffentlichkeit und die Stadtpolitik unabdingbar gewesen, um weiter zusammenarbeiten zu können". Damit bleibe "nur eine sofortige Trennung". Ein Nachfolger für den Dirigenten ist bisher nicht bekannt. "Alles weitere werden wir so schnell wie möglich klären", so Reiter.