Friedensdemo statt Rosenmontagszug: beeindruckende Bilder aus Köln im WDR

Normalerweise würden am Rosenmontag die Kölner Narren bestens gelaunt im RheinEnergie-Stadion feiern. Bereits am vergangenen Donnerstag jedoch hatte das Festkomitee den Rosenmontagszug wegen des Kriegs in der Ukraine abgesagt. Nun lautett die Devise in Köln: Friedensdemo statt Rosenmontagszug. Zehntausende Menschen versammelten sich bereits am Montagvormittag in der Kölner Innenstadt, um den ganzen Tag über ein Zeichen gegen den Krieg zu setzen. Statt traditionell den Karnevalszug zu begleiten, berichtete auch der WDR live von der Friedensdemonstration in Köln. Seit 12.45 zeigte der Sender deshalb erneut eine verlängerte Ausgabe von "WDR aktuell".