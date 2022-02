"Dan Sommerdahl – Tödliche Idylle": ZDF zeigt vier neue Filme

Mit seiner Musik hat Jimmy Rasmussen (Kenneth Thordal) ganze Generationen geprägt – nun ist er tot. Erschlagen, und das nur wenige Tage vor dem langersehnten Reunion-Konzert seiner Band. Entsprechend gewaltig fällt der öffentliche Aufschrei aus, als Jimmys Leiche neben dem Grab seiner Eltern auf dem örtlichen Friedhof in Helsingør gefunden wird. Die Menschen wollen wissen: Wer hat den Sänger ermordet?

Dan Sommerdahl (Peter Mygind) und sein Kollege Flemming Torp (André Babikian), die mit den Ermittlungen rund um den Tod des Rockstars betraut wurden, sollen den Fans und Angehörigen schnellstmöglich Antworten liefern – doch Dan fällt es schwer, sich auf den Fall zu konzentrieren. Er träumt davon, seine Karriere an den Nagel zu hängen, um seine Ehe mit Marianne (Laura Drasbæk) zu kitten. Dabei hat die Forensikerin ganz andere Pläne.

Sonderlich originell ist es nicht, Polizeiarbeit und private Liebesprobleme zu vermischen. Wie schon in der ersten Episoden der beliebten Dänenserie "Dan Sommerdahl – Tödliche Idylle", fällt auch in Staffel zwei jegliche Spannung den zahlreichen Nebenschauplätzen zum Opfer. Nichtsdestotrotz zeigt die Auftaktfolge "Alte Träume" aufs Neue, weshalb die Reihe nach Motiven der dänischen Autorin Anna Grue so gut funktioniert: Beim Schauen stellt sich eine gewisse Grundgemütlichkeit ein, die durchaus Lust auf mehr macht. Ebendiese Leichtigkeit lässt problemlos verzeihen, dass der Krimi-Anteil der deutsch-dänischen Koproduktion etwas stiefmütterlich behandelt wird.