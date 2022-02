Angelina Jolie sagt Ukraine-Opfern Hilfe zu

Der Schock, die Trauer und die Wut über das Blutvergießen in der Ukraine lässt niemanden kalt. Zahlreiche nationale wie internationale Stars bekennen sich zu dem angegriffenen Land und beteiligen sich an Spendenaktionen für die Opfer. Eine besondere Rolle nimmt hierbei US-Star Angelina Jolie (46) ein. Sie ist nicht nur seit gut zwei Jahrzehnten UNHCR-Sonderbotschafterin (UNHCR steht für United Nations High Commissioner for Refugees, also Hohe Flüchtlingskommissarin der Vereinten Nationen). Im April 2012 wurde sie zudem zur UNHCR-Sondergesandten ernannt.