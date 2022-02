Sean Penn dreht Doku in der Ukraine und besucht Selenskyj

Sean Penn arbeitet aktuell an einem Dokumentarfilm über den Ukraine-Krieg. Zu diesem Zweck ist der Hollywood-Star direkt in die Krisenregion gereist.

Russische Panzer rollen in die Ukraine und in der ukrainischen Hauptstadt bringen sich Menschen in Luftschutzbunkern in Sicherheit: Nach dem russischen Angriff auf das Nachbarland herrscht wieder Krieg auf europäischem Boden. Fassungslos reagierten nicht nur hochrangige Vertreter aus Politik und Gesellschaft, auch einige Prominenten meldeten sich zu Wort. Ein Hollywoodstar reiste sogar direkt ins Krisengebiet: Sean Penn. Wie die Instagram-Story des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj offenbart, kam es zu einem Treffen der beiden.