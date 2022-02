"The Dark Knight": ProSieben wiederholt erstklassigen Batman-Film

Das Böse ist zurückgekehrt nach Gotham City, und es gibt nur eine Rettung: Batman. Mit "The Dark Knight" (2008) lieferte Christopher Nolan die wohl vielschichtigste Comic-Adaption ab, die je gedreht wurde. Im Mittelteil seiner mittlerweile abgeschlossenen Batman-Trilogie lässt der britische Regisseur seinen Helden in der von Terror geplagten Gegenwart landen und konfrontiert ihn mit einem Gegner, dem nichts heilig ist. ProSieben wiederholt "The Dark Knight" nun zur Primetime.

Der Joker ist Anarchist, Terrorist und Nihilist, dargestellt von Heath Ledger, der im Januar 2008 im Alter von nur 28 Jahren starb. Die fiebrige Intensität, mit der er den dauergrinsenden Psychopathen spielt, brachte ihm posthum einen Oscar ein. Der verrückte Fiesling kommt ins Spiel, als das organisierte Verbrechen von Gotham City vom Staatsanwalt Harvey Dent (Aaron Eckhardt) vor den Kadi gezerrt wird. Nicht nur die Bevölkerung setzt große Hoffnungen in den "weißen Ritter" Dent. Auch der Milliardär Bruce Wayne (Christian Bale) glaubt, nun endlich seinen Batsuit an den Nagel hängen zu können und mit seiner Angebeteten Rachel (Maggie Gyllenhaal) glücklich zu werden.

"The Dark Knight" entwickelt eine Kraft, wie man sie lange nicht mehr in Action-Filmen zu spüren bekam. Es sind das Zusammenwirken eines hochkarätigen Ensembles (in Nebenrollen sind unter anderem Gary Oldman, Sir Michael Caine und Morgan Freeman zu sehen), die für eine Comic-Verfilmung ungewöhnlich komplexe Handlung, die hochaktuellen politischen Anspielungen und das mehr mentale als physische Duell zwischen Batman und dem Joker, die den Film keine Sekunde langweilig werden lassen. Demnächst wird Robert Pattinson im Fledermaus-Kostüm zu sehen sein: Der Film "The Batman" unter Regie von Matt Reeves soll am 3. März in die Kinos kommen.