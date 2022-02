"80 for Brady": Tom Brady produziert Film über Football und Freundschaft

Roadtrip zum Super Bowl: Als sich vier Freundinnen gemeinsam auf den Weg machen, um ihren Helden Tom Brady zu sehen, verändert sich ihr Leben für immer. Produzent des Films ist Tom Brady selbst.

Tom Brady (44) goes Hollywood: Wie "The Hollywood Reporter" berichtet, produziert Brady einen Roadtrip-Film in dem er auch selber auftritt. Der Film erzählt die Geschichte von vier besten Freundinnen, die 2017 eine lebensverändernde Reise zum Super Bowl unternehmen, um ihren Helden Tom Brady zu sehen.

Der Cast der Hauptdarstellerinnen ist ein besonderes Highlight: Die Freundinnen werden von Lily Tomlin (82), Jane Fonda (84), Rita Moreno (90) und Sally Field (75) dargestellt. Der Titel des Films lautet "80 for Brady".

Regie soll Kyle Marvin (33) führen, der auch gemeinsam mit Michael Covino das Drehbuch verfasst hat. Dieses basiert auf einem Entwurf von Emily Halpern und Sarah Haskins (42), die bereits den Coming-of-Age-Film "Booksmart" geschrieben haben.

Die Story soll auf einer wahren Geschichte beruhen. Brady soll von Anfang an in das Projekt involviert gewesen sein. Die Dreharbeiten sollen noch in diesem Frühjahr beginnen.

Der siebenmalige Super-Bowl-Gewinner Brady wird sich in "80 for Brady" selbst spielen. Es ist nicht sein erstes Mal vor der Kamera - er hatte bereits in "Ted 2" und "Entourage" Gastauftritte. Erst vor wenigen Wochen, am 1. Februar 2022, hatte Brady nach 22 Jahren bekannt gegeben, seine NFL-Karriere zu beenden.