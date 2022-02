Jennifer Lawrence: Das Baby soll da sein

Die Schwangerschaft ist seit September 2021 bekannt. Damals bestätigte ein Sprecher von Jennifer Lawrence dem "People"-Magazin, dass die Schauspielerin und der Kunsthändler ihr erstes gemeinsames Kind erwarten. Im Dezember scherzte sie in der "The Late Show" von Stephen Colbert (57) über ihren großen Babybauch. Auf die Frage, was sie in ihrer dreijährigen Schauspielpause getrieben habe, antwortete sie humorvoll: "Ich hatte jede Menge Sex."