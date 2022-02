Cum/Ex-Skandal wird als Serie verfilmt

"Unsere Serie erzählt die von realen Ereignissen inspirierte Geschichte einer Gruppe privilegierter Menschen, die weltweit agieren, bereits alles haben, aber dennoch in einer Mischung aus Gier und Hybris noch mehr wollen": Was der TV-Produzent Ernst Ludwig Ganzert hier ankündigt, ist nicht weniger als die Verfilmung des größten Steuerbetrugs in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. Nach Auskunft der Produktionsfirma EIKON wird unter dem Arbeitstitel "Cum/Ex – Don't give a shit" die Geschichte "um den organisierten Raub von Steuergeldern, der den deutschen Fiskus einen deutlich zweistelligen Milliardenbetrag gekostet hat", zur fiktionalen Serie.

Ein recht komplexes Thema, wie auch EIKON-Film-Geschäftsführer Ganzert in der Meldung vom Mittwochnachmittag unterstreicht: "Was zunächst nur besonders clever wirkt, wird schnell unethisch und führt schließlich direkt in die organisierte Kriminalität", erklärt er. Aber: "So komplex und undurchdringlich dieser Mikrokosmos erscheint, führt er die Zuschauer in eine spannende, universelle, oft auch hochkomische Parabel über die Macht des Geldes. Und den Versuch unserer Gesellschaft, ihr mit zwar beschränkten Mitteln, aber umso faszinierenderen Held:innen beizukommen."