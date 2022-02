Der König von Palma: Kritik zur RTL+-Serie mit Henning Baum

Wer Ballermann hört, denkt an alkoholisierte Touristen und die deftige Komödie mit Tom Gerhardt. RTL+ setzt das Thema nun als Drama-Serie um – mit Henning Baum in der Hauptrolle.

In der sechsteiligen Miniserie (ab Donnerstag, 24. Februar, bei RTL+ ) spielt Henning Baum ("Der letzte Bulle") den vom bürgerlichen Leben im Ruhrpott genervten Familienvater Matti Adler, der 1990 von einem aufregenden Leben als Ballermannwirt träumt. Während Frau Sylvie (Sandra Borgmann) und die beiden Kinder (Lea Selinger, Milo Eisenblätter) noch daheim ausharren, pachtet Kraftmensch Matti eine leerstehende Strandkneipe, legt sich mit der lokalen Mafia an – die einheimisch sprudelnde Geldquellen natürlich nicht an Deutsche weitergeben will – und holt seine Familie auf die Baleareninsel nach. Man ahnt es bereits: Mattis Aufstieg könnte mit einem bösen Adler-Absturz enden.

Andi Brehme und Costa Cordalis

Natürlich lassen sich die Balearen-Mafiosi Mattis Aufstieg mit seiner Kneipe "Bieradler" nicht so einfach gefallen. Folgerichtig zeigt "Der König von Palma" nicht nur ein Zeit- und Sittenporträt deutscher Partykultur am Stand von El Arenal im Jahre 1990. Die Serie ist außerdem Thriller- und Familiendrama (die Adlers haben Probleme). Natürlich war es verlockend, die Fußball-WM 1990 in Italien mit Deutschlands drittem Weltmeister-Titel noch einmal nachzuerzählen. So kämpft Wirt Matti mit jedem neuen K.O.-Spiel auch selbst gegen jene, die ihm sein Leben kaputt machen wollen. Sein Leben mit einem Recht auf Erfolg und Partyrausch am Ballermann. Für Zuschauende bedeutet dies Szenen – per reingeschnittenem Archivmaterial – wie Andi Brehme vor seinem entscheidenden Elfmeterschuss im Finale noch einmal seinen auch heute noch berührenden, nachdenklichen Blick aufsetzt.