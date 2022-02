Prominent getrennt: Wer sind Cecilia Asoro und Markus Kok?

Sie suchte einst beim "Bachelor" nach der großen Liebe, er bei "Adam sucht Eva". Diese Kurzauftritte in Reality-Shows qualifizieren Cecilia Asoro (25) und Markus Kok (42) nun für eine Teilnahme bei "Prominent getrennt".

Einannder vorgestellt wurden die beiden einst durch die gemeinsame Freundin Christina Grass. Das war 2018. Christina war genau wie Cecilia in der "Bachelor"-Staffel mit Andrej Mangold dabei, die beiden freundeten sich an. Während Christina später ihr Glück bei "Bachelor in Paradise" fand und seitdem mit Marco Cerullo zusammen ist, wurden Cecilia und "Koki" nur für wenige Monate glücklich miteinander. Schnell waren sie zusammengezogen, genauso schnell zerstritten sie sich wieder.

Doch trotz ihrer Trennung sind die Ex-Partner noch eng miteinander verbunden. Einerseits, weil sie in Düsseldorf nur rund 150 Meter voneinander entfernt wohnen. Andererseits, weil Markus regelmäßig auf Cecilias Hund aufpasst. "Der rettet mir dann schon den Arsch", gibt sie zu.

HALLO WOCHENENDE! Noch mehr TV- und Streaming-Tipps, Promi-Interviews und attraktive Gewinnspiele: Zum Start ins Wochenende schicken wir Ihnen jeden Freitag unseren Newsletter aus der Redaktion. Frau Herr Divers Mit Klick auf "Abonnieren" stimme ich den Datenschutzbestimmungen zu. Abonnieren

Offiziell geht er als Anlagewart bei Mercedes in die neue RTL-Show, in der acht prominente Ex-Paare zusammen unter einem Dach wohnen und um 100.000 Euro spielen. Aufmerksame Reality-TV-Zuschauer werden sich aber womöglich an "Kokis" Teilnahme bei "Adam sucht Eva" erinnern. 2021 nahm er an der Nackt-Datingshow teil, musste das Paradies aber als Erster wieder verlassen.

Cecilia war auch bei GNTM Cecilia arbeitet als Model und Kellnerin. Neben ihrer "Bachelor"-Teilnahme war sie auch schon zweimal Kandidatin bei "Germany's next Topmodel" (2015 und 2016) und gewann 2021 bei "Beauty and the Nerd". Auch bei "Take me Out" war sie schon. Ein echter Reality-Profi also.

Können sich die beiden für "Prominent getrennt – die Villa der Verlossenen" noch einmal als Team zusammenraufen? Sie haben sich jedenfalls vorgenommen, zu beweisen, wie viel Kampfgeist sie gemeinsam besitzen. Und selbst ein Liebescomeback scheint bei diesem ehemaligen Pärchen nicht gänzlich ausgeschlossen. "Also wir haben immer mal drei Tage guten Kontakt und danach blockieren wir uns. Und dann steht er auch mal einfach vor meiner Tür". Die beiden reagieren aufeinander "wie Feuer und Feuer", wie es Cecilia beschreibt.

"Prominent getrennt" läuft ab dem 22. Februar immer dienstags um 20.15 Uhr bei RTL. Das Konzept der Sendung erinnert an das "Sommerhaus der Stars", nur dass die Paare eben nicht mehr zusammen sind. Alle Infos zur Sendung und den weiteren Teilnehmern finden Sie hier.