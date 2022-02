First Dates Hotel 2022: Zweites Date für Sohn Luis, Korb für Vater Frank

Valentinstag ist eine Woche her, doch im "First Dates Hotel" in Kroatien ist jeden Montag Zeit für Romantik. Es gibt sehr süße Dates und solche, bei denen definitiv keiner auf der Couch schlafen wird. Und es zeigt sich, dass man das zweite Date absagen kann, und dennoch hundert bekommt.

Für Nelson (34) und Jessica (36) steht das zweite Date an. Und da sich Nelson beim letzten Date seinem Prinzip "Kein Kuss beim ersten Date" treu geblieben ist, setzt Jessica nun all ihre Hoffnungen in die zweite Verabredung. Das Warten hat sich gelohnt, am Strand bekommt die 36-Jährige dann endlich den Kuss, auf den sie ganzen 24 Stunden gewartete hat. Gastgeber Roland Trettl wartet am Hotel mit einer zusätzlichen Überraschung: Die Turteltauben dürfen eine weitere Nacht gemeinsam verbringen. Angefixt vom Kuss scheint Jessica Pläne zu haben: "Natürlich schläft heute Nacht keiner auf der Couch". Auch Nelson ist überglücklich.

Endlich geht es auch für Vater Frank (57) und Sohn Luis (24) auf das erste Date – natürlich nicht zusammen, dennoch in Sichtweite. Praktischerweise tragen beide bunte Kurzarm-Hawaiihemden, die man schwer übersehen kann. Sohn Luis kann es sich nicht verkneifen, das ein oder andere Mal zu seinem alten Herrn zu schielen, der ein paar Tische weiter mit seinem Date, der Motorrad-liebenden Ludi (57), sitzt. Es scheint gut bei ihnen zu laufen, so viele Gemeinsamkeiten an einem Tisch finden sich nicht ständig bei "First Dates".

100 Dates zum Freirubbeln Polizist Frank kann eindeutig mit seiner "Personality" punkten und bringt der 57-Jährigen sogar ein außergewöhnlich durchdachtes Geschenk mit: 100 Date-Ideen auf einem Poster zum Freirubbeln. Die Strategie des Hannoveraners: "Wenn sie sagt, sie will kein zweites Date mit mir – dann gebe ich ihr 100". Was er zu dem Zeitpunkt allerdings noch nicht weiß: Frank ist nicht Ludis Typ. Sie selbst behauptet, "man kann Frank nicht nicht mögen", für ein zweites Date reicht es ihr dennoch nicht. Lediglich der Rest der Flasche Wein wird noch gemeinsam auf der Dachterrasse geleert. Frank sieht man die Niedergeschlagenheit deutlich an.

Und wie läuft es bei Sohn Luis? Um es in seinen Worten zu sagen: süß. Die 20-Jährige Stefanie ist genau sein Typ – süße Sommersprossen, süße Augen und auch der Blickkontakt, den die beiden häufig suchen, ist sehr süß. Die Blondine scheint den Hannoveraner so sehr zu beeindrucken, dass ihm glatt die Adjektive fehlen. Doch auch Luis zeigt sich von seiner besten Seite. So bietet er der 20- Jährigen, die letztes Jahr Abitur gemacht hat und weder Abifahrt noch -ball miterleben konnte an, das alles hier mit ihm nachzuholen. Der 24-Jährige und die 20-Jährige finden immer ein passendes Gesprächsthema und sogar ein paar Gemeinsamkeiten.