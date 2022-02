Familien-Kochduell mit Steffen Henssler: Wie läuft die neue Show?

Die Jury bewertet die Gerichte mit Punkten. Die zu vergebende Punktzahl steigert sich von Tag zu Tag. Am Montag gibt es pro Mahlzeit einen Punkt, während freitags satte 5 Punkte pro Gericht verteilt werden. Die zwei Mitglieder der Jury wechseln sich von Tag zu Tag mit dem Probieren der Vor- und Hauptspeise ab. Welche Familie am Ende der Woche am meisten Punkte gesammelt hat, gewinnt das Preisgeld von 1.000 Euro. Bei gleicher Anzahl von Punkten gewinnen beide Familien.

Wer sitzt in der Jury?

Starkoch Steffen Henssler führt die Zuschauer als Moderator durch die Show. Außerdem steht er den Teilnehmern mit Rat und Tat zur Seite: "Beobachten, probieren, reinquatschen - für mich ein Traumjob!", verrät er. Die Jury besteht aus den Fernsehköchen und Gastronomen Zora Klipp (31) und Ali Güngörmüs (45). Er erklärt, was das "Familien-Kochduell" ausmacht: "Dass die Familien so kreativ sind und sehr sicher beim Abschmecken, hat mich überrascht. Aber vor allem haben sie Spaß, wollen kochen und zeigen, was sie können". Was Steffen Henssler im Intervier zu seiner neuen Aufgabe sagt, lesen Sie hier.